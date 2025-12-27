阻斷神經.撐開筋膜 告別難纏疼痛沾黏

醫療話題，接受完手術之後，有些人即使傷口癒合，還是會長期感受到疼痛，原因不明、嚴重起來、又會影響生活與工作。嘉義一位范先生，就是這樣的狀況，之後求助大林慈濟醫院、疼痛科，採用神經阻斷治療，大幅改善。

他是病患范先生，主要的問題是心臟手術後，引發神經失養，造成傷口附近嚴重疼痛。病患 范先生：「因為我開刀的方式是微創的，是從這邊進去的，這邊有筋膜沾黏， 我每天都要躺著才不會痛，就痛起來一整天都沒辦法工作，沒辦專心工作，就會非常地生氣。」

廣告 廣告

一年多來看了好多科別的醫生都沒用，直到他來到大林慈濟醫院疼痛科，疼痛感大幅緩解。大林慈院疼痛整合中心主任 王思讚：「那個痛點就剛好沿著，他手術的位置去分布，沿著那個神經的走向，可能是沾黏 讓神經受到夾擠，或者是在手術當下，稍微刺激到神經，所造成的肋間的神經痛。」

醫師採用神經阻斷術，直接把痛覺阻斷。大林慈院疼痛整合中心主任 王思讚：「利用注射或是電燒，把這些造成疼痛的，皮神經的痛覺給阻斷掉，同時會打藥劑，把神經走在筋膜層的位置，比較沾黏狹窄的地方，可以把它撐開，讓這些疼痛可以得到緩解。」

其實手術後，雖然傷口癒合了，但有些人會產生複雜性的疼痛症候群，像是嚴重疼痛，末梢神經冰冷，排汗異常，骨質密度下降，疼痛可能會持續很多年，影響生活品質，醫生建議可以找疼痛專科評估，尋求有效的治療方式。

更多 大愛新聞 報導：

童年相伴好朋友 經典動漫巡迴特展

冷氣團遠離漸回溫 下周二東北季風再接力

