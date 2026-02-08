阻斷非洲豬瘟彰化出招 事業單位可自行清運廚餘進溪州焚化廠

▲阻斷非洲豬瘟疫情擴散彰化出招，事業單位可自行清運廚餘進溪州焚化廠。（圖／彰化縣環保局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為防堵非洲豬瘟疫情再次發酵擴散，彰化縣配合中央政策超前部署相關配套措施，自115年起事業單位如有自行清運廚餘進溪州焚化廠處理需求，可備妥進廠申請文件及工商登記證明影本，向環保局提出申請，經核准並預繳2個月進廠量處理費用，費率為每公噸新臺幣3,000元，即可安排進廠處理。

彰化環保局說明，過往事業單位申請廢棄物進焚化廠處理，須由事業單位向環保局提出申請，經核准後再由委託之清除機構與環保局簽訂進廠契約並預繳處理費用後，始由環保局安排進廠。環保局為能有效去化事業廚餘，特別針對廚餘主要產生源如餐飲業、飯店、學校及相關事業單位簡化申請處理程序，有效縮短申請至處理所需時間，可快速解決廚餘去化問題，協助事業單位順利銜接政策，共同守護養豬產業防疫安全。

彰化縣環保局呼籲，防疫工作除仰賴制度面管理，更需要全民共同落實源頭減量。無論是事業單位或一般民眾，日常生活中應實踐「惜食不浪費」的飲食觀念，養成吃多少、煮多少的習慣，並確實做好廚餘分類與瀝水作業，降低後端處理負擔。透過減少剩食、落實廚餘減量，有助於防堵非洲豬瘟風險，也能共同守護環境資源與公共衛生安全。