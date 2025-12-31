阻止中國人赴日！北京下令旅行社「砍4成簽證申請」 取消逾2千班航班

國際中心／許智超報導

中國政府已向中國國內旅行社業者下令，大幅削減赴日旅遊簽證的申請量。（圖／Pixabay）

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起中國大動作反制。對此，就有中國旅遊業的消息人士透露，北京當局已向中國國內旅行社業者下令，大幅削減赴日旅遊簽證的申請量，並全面停辦日本團體旅遊行程，同時直接要求中國國內航空公司配合減班政策，大幅縮減中日航線運能。

根據日媒《讀賣新聞》報導，中國旅遊業界消息人士透露，中國文化和旅遊部於11月向部分旅行社下達指令，要求將赴日簽證申請量減少至6成或以下，並且立即取消所有前往日本的團體旅遊。此外，也有部分旅行社的簽證申請系統被直接設置數量上限，嚴格控管申請流量。

報導指出，該限制措施主要衝擊佔訪日中國遊客8成以上的自由行市場。一位不願具名的旅行社業者表示，「這項禁令會持續多久，完全取決於中國政府」，暗示這項禁令很可能會延長。

不僅如此，航空業同樣也受到波及，據陸媒《第一財經》報導，2026年1月飛往日本的航班中，已有高達2195班次被取消，佔總航班數的40.4%。中國政府已直接要求國內航空公司配合減班政策，大幅縮減中日航線運能。

對此，一位日中關係消息人士分析，「知名度相對較低的地方觀光地區對中國遊客的到來有一定期待，如果這種情況持續下去，將會造成重大打擊。」

