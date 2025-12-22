阻止巴勒斯坦建國！以色列再批准19處猶太殖民社區

本身即為猶太殖民者的極右派財政部長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）（圖／達志／美聯社）

以色列安全內閣已批准承認位於巴勒斯坦領土「約旦河西岸」（West Bank）的19處新設立猶太殖民區，顯示該國政府正持續推動殖民地擴張政策。

據《BBC》報導，本身即為猶太殖民者的極右派財政部長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich），與國防部長卡茨（Israel Katz）共同提出此案，並表示這項決定的目標在於阻止巴勒斯坦建國。根據國際法，以色列占領約旦河西岸並興建殖民社區的行為被視為非法。

對此，沙烏地阿拉伯譴責了上述舉措。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則指出，以色列「毫無鬆懈」的殖民地擴張行動正在加劇緊張局勢，限制了巴勒斯坦人獲得土地的權利，並威脅到巴勒斯坦主權國家的生存。

自2023年10月加薩戰爭（Gaza war）爆發以來，以色列占領的約旦河西岸所發生的暴力事件便急劇上升，進一步加深外界對殖民地擴張將鞏固以色列占領、並削弱2國方案前景的憂慮。

所謂2國方案，是指在約旦河西岸與加薩走廊（Gaza Strip）建立1個巴勒斯坦國，並以東耶路撒冷（East Jerusalem）為其首都，大致依循1967年第3次以阿戰爭（又稱六日戰爭）之前的邊界框架。

自2022年總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上任以來，現任以色列政府大幅增加殖民社區的批准數量，並啟動未經授權之前哨據點的合法化程序。

斯莫特里赫表示，最近這項決定使得過去3年內獲批准的殖民社區總數達到69處。數天前，聯合國才表示以色列的殖民社區擴張已達到自2017年以來的最高水準。

今年5月，以色列批准在約旦河西岸新設22處猶太殖民區，成為數十年來規模最大的1次擴張。最新獲批的項目還包括重新建立2處近20年前被拆除的殖民社區：加尼姆（Ganim）與卡丁（Kadim）。

與此同時，以色列政府還在8月批准了「E1殖民地擴張計畫」（E1 project），打算在耶路撒冷（Jerusalem）與馬阿勒阿杜明（Maale Adumim）之間的區域，興建超過3,000戶住宅。該計畫因國際社會強烈反對而凍結了數十年。斯莫特里赫當時表示，這項計畫將「埋葬巴勒斯坦國的概念」。

根據旨在促進2國方案的以色列自由主義倡議組織「Peace Now」的資料，目前約有70萬猶太殖民者居住在約旦河西岸與東耶路撒冷的約160個殖民社區內，而這些土地正是從巴勒斯坦人手中搶來的。

報導補充，以色列的殖民地擴張已激怒多個阿拉伯國家，這些國家長期以來一致認為，此舉將破壞2國方案的前景。相關行動也引發外界對以色列可能徹底併吞約旦河西岸的憂慮。

美國總統川普（Donald Trump）曾就此警告以色列，並對《時代雜誌》（TIME）表示，若發生併吞行動，以色列將失去美國的全部支持。

今年9月，英國、澳洲和加拿大在內的多個國家，已宣布在外交上承認巴勒斯坦國，這是1項僅具有象徵意義、但仍相當重大的政策轉向。對此，以色列強烈反對上述舉措；該國總理納坦雅胡也嗆聲，巴勒斯坦建國「永遠不會發生。」

