阻止美國併吞格陵蘭？美記者獻奇招：讓川普進來開發房地產

美軍3日成功閃電「類斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），讓美國總統川普對丹麥屬地格陵蘭的領土野心，再度膨脹！

美國資深政治記者格拉帝（Jim Geraghty）於6日在《華盛頓郵報》獻出奇策，乾脆讓這名利益至上的商人總統，進入丹麥開發房地產，因為「凡是擁有『川普』品牌房地產的國家，從未彼此開戰」。

紐約川普大廈。美國資深記者格拉帝挖苦，丹麥想要阻止川普侵略格陵蘭，恐怕得開放川普在自家國內蓋大樓。（圖／翻攝自X平台 @sanjuaneritatuu）

新動盪時代的保命符？川普房地產

格拉帝在《華郵》專欄的這篇文章，標題開門見山：哥本哈根的川普大廈，如何能夠嚇阻對格陵蘭的侵略（How a ‘Trump Tower Copenhagen’ could deter Greenland conquest）。

格拉帝開頭先回顧他這荒誕理論的前身──「金拱門理論」（Golden Arches Theory）。該理論於1996年由《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）所提出：「凡是擁有麥當勞的國家，從未彼此開戰。」

佛里曼認為，當一個國家對美國文化足夠開放，允許麥當勞進入，那也意味著融入全球經濟體系，其對軍事侵略的興趣跟著大幅下降。不過這項理論很即破功，1999年北約轟炸塞爾維亞，頭幾天首都貝爾格勒的麥當勞門市，就因遭到縱火而嚴重受損。之後2008年俄羅斯入侵喬治亞，2014年再對烏克蘭動手，因此麥當勞再也不是一個國家，不會被另一個擁有麥當勞國家攻擊的保證。

但時間快轉至2026年，地緣政治又有了劇烈變化。川普第二任期先後對伊朗與委內瑞拉動武，如今又一次威脅併吞北約盟國丹麥的屬地格陵蘭。同時川普卻單方面宣布，美國會保障卡達的安全，即便過去才他才在第一任期批評「卡達歷史上即為高度資助恐怖主義的國家」。

格拉帝因此認為，現在恐怕是時候，重新調整對何為美國盟友、何為美國潛在敵人的認知，而判斷標準即為「川普的房地產」。

想成川普盟友？掏錢！

格拉帝語帶諷刺地指出，川普國際高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club）即將在卡達首都杜哈動土，而川普可不想他那「世界級18洞川普國際高爾夫球場、川普高爾夫球俱樂部會館，以及可俯瞰球場與海灘的高檔別墅」面臨軍事威脅，因為戰爭不利商業，還會嚇跑打高爾夫球的客人。格拉帝再加碼酸川普，猜測他唯一所希望的「碉堡」（bunker），應該是由沙子推成的沙堡。

格拉帝挖苦，以川普房地產為共同特點的新「付帳聯盟」（coalition of the billing），成員國將比大家想得還要多。根據川普集團（Trump Organization）所發布的新聞稿，掛名川普的23個建案，散布在全球17個國家：印度、印尼、愛爾蘭、法屬聖馬丁、阿曼、菲律賓、卡達、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、南韓、土耳其、阿拉伯聯合大公國、越南、烏拉圭，以及英國。

這些開發合約都須經當地政府核准，而且有時得給川普的公司更多甜頭。像是阿曼，即允許川普集團在國有地興建高爾夫球場、飯店與住宅區。

格拉帝稱，這些行徑都嚴重違背利益衝突，但會帶給商人川普強大的誘因，讓他願意阻止兩個擁有自家房地產的國家兵戎相見。格拉稱戲稱，就美國併吞格陵蘭有無法律依據，不應是丹麥首相與川普爭論的焦點，而是應該向川普兩個兒子說明，自己想要對方公司興建大型賭場、脫衣舞俱樂部與高爾夫球場。

文章結論再酸川普，丹麥距離美國政府忘掉格陵蘭，就差一座哥本哈根的川普大廈。

