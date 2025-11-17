阻止老母被詐團騙不小心弄傷她 兒竟被傷害尊親屬罪起訴

家暴 性別暴力 示意圖。取自pexels圖庫



家住北市的吳姓男子，為了阻止70多歲老母被詐團欺騙，要老人家不要再匯款，母子倆因而起爭執行，過程中，吳男見母親像是在罵孫子一樣罵他，就動手拉了老母的手臂造成瘀青，老母氣得堅持提告且不撤告，台北地檢署在調查後只能依《刑法》傷害直系血親尊親屬罪起訴。

今年7月間，1名70多歲的老婦人向警方報案，指控40多歲的兒子因為小事情和她吵架，沒想到2人在爭執的過程中，不肖兒還動手打她，把她的右上臂打到瘀青，因此決定對兒子提出告訴，警方調查後將老婦人的吳姓兒子函送北檢偵辦。

吳男到案後表示，因為老母之前一直被詐欺集團欺騙，已經傻傻的匯了很多錢出去，他們做子女的一直勸她，但她都執迷不悟，案發當天，因為母親又匯錢出去，他到母親家勸她，2人為此吵了起來，由於母親一直罵很難聽的話，就像是在罵孫子一樣，他就動手拉了母親，但絕對沒有動手打母親。

由於這名老母堅持認為是兒子打她，且堅不撤告，也不和解，檢察官感概清官難斷家務事，只能依《刑法》傷害直系血親尊親屬罪起訴。

