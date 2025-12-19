「阻止賴清德變成袁世凱」 藍白提總統彈劾案
行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團今（19）日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。宣布提案彈劾賴清德總統。民眾黨團總召黃國昌表示，接下來會正式提案彈劾賴清德，依照立法院職權行使法規定，立刻啟動全院委員會審查程序。並表示，「要阻止賴清德變成袁世凱」，中華民國憲政史上曾經發生過的錯誤，絕不容許在台灣這個自由的土地上面重演。
台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。黃國昌表示，今天是憲政史上令人沉痛的一天，立法院超過二分之一的在野黨立委在立法院前召開記者會，報告為什麼兩個在野黨要對現任總統提出彈劾。
國民黨團總召傅崐萁表示，是亞洲第一個民主共和國的中華民國，為了民主發展，多少先賢先烈前仆後繼，讓民主在中華民國正式深耕，到了21世紀的今天，由人民選出的少數總統在本周宣布獨裁，改變國家的體制，宣布為「清德宗元年」，正式登基為中華民國的皇帝，廢掉國會，不執行國會通過的法案，由賴清德的大秘書卓榮泰不副署、不公告、不執行國會通過的法律案，毀憲亂政、毀壞民主，踐踏台灣人民。賴清德已稱帝，不在乎全國民意，國會已沒辦法監督這個怪獸總統。
傅崐萁指出，面對這樣暴力專制的賴清德皇帝，他們必須要勇敢的站出來，推翻暴政，史上第一次彈劾總統，從今天發起，他們將到全國每個地方，告訴大家清德宗如何踐踏人民，要為台灣人民，一定要找回原有幸福生活，這是他們必須承擔這樣的歷史任務，就從今天開始。
黃國昌提到，今天這一場彈劾行動，不是黨派之分、不是顏色之別，而是在捍衛非常多流血流汗的前輩，爭取到的民主憲政、法治國原則，從過去從來沒有一位總統敢拒絕公布三讀通過的法律，如果總統可以藉由不公布法律，使國會三讀通過的法律形容具文，我們的民主自此崩壞，這個國家不允許任何人以安定之名，更不允許總統自詡大法官踐踏法律，台灣的民主憲政從過去到現在，從來沒有過、不應該有過，把行政立法司法集於一權，這是帝制，不是民主憲政。
黃國昌表示，不管支持哪一個政黨，不管把選票投給哪一個候選人，民主憲政應該是我們共同的語言，即使支持賴清德，也懇求你靜下心來想一想，如果今天換了個總統，會不會認可總統未來有樣學樣，跟賴清德一樣，透過拒絕公布法律，達到癱瘓立法的目的，全世界有哪一個國家，賦予總統這樣的權力？當總統行使這樣的權力，不僅僅跨越憲政民主紅線，已經帶頭拆毀了全體人民所應該共同捍衛的民主憲政。
黃國昌提到，接下來會正式提案彈劾賴清德，依照立法院職權行使法規定，立刻啟動全院委員會審查程序，希望在審查程序中，被彈劾人賴清德到全院委員會清楚跟國會說明，也跟國人說明，中華民國憲法什麼時後賦予他這個權力？誰允許他毀憲、專斷、專制，把台灣帶向獨裁之路？
黃國昌說，從過去到現在，已經看過太多的例子，以捍衛國家安全當作民意，毀壞國會體制，近一步走向獨裁之路，台灣不應該、也絕對不能再犯下相同錯誤，為了讓全國人民更清楚知道，為什麼超過二分之一，全體立法委員發動彈劾的程序，也會正式在全院委員會提案，到全國各縣市舉辦公聽會，每個縣市至少舉辦一場公聽會，向每個地方的選民報告，為什麼立院三讀通過的財劃法，應該要撥給地方政府做建設，照顧人民財源，現在被賴清德一人所剝奪，如此違反憲法，跨越憲政紅線，毀壞民主憲政的總統，在這個自由民主的國家當中不應該容身之處，「要阻止賴清德變成袁世凱」，中華民國憲政史上曾經發生過的錯誤，絕不容許在台灣這個自由的土地上面重演。
