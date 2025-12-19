「阻止賴清德變成袁世凱」 藍白要跑全國辦彈劾公聽會

藍白於立法院議場前召開記者會，並擺上合成看法，揚言要阻止總統賴清德變成袁世凱。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 面對行政院拒絕副署立法院三讀通過的《財政劃分收支法》修正案，國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19日）於立法院議場前召開記者會表示，總統賴清德是中華民國史上第一位宣布不副署、不公布、不執行立法院法律的總統，因此今天在野是站在台灣民主與中華民國憲政的立場上，必須對這個毀憲亂政的總統正式提出彈劾程序。

國民黨團總召傅崐萁抨擊，在民主彭湃的21世紀，在民主的中華民國，一位少數的總統，卻在這個禮拜宣布「獨裁」、宣布改變國家體制、宣布「清德宗元年」正式登基為中華民國的皇帝，廢掉由全國民意選出來的國會。

傅崐萁不滿稱，國會通過的法律案竟然不執行，賴清德卻讓「大秘書」行政院長卓榮泰對國會通過的法律案不副署、不公布、不執行，做這種踐踏民主、毀壞台灣人民的行為，賴清德已經「稱帝」，完全不在乎全國民意，就是要毀壞台灣民主，國會已經沒辦法監督這個「怪獸總統」，「清德宗」稱帝，尤比過去的曹錕、袁世凱。

傅崐萁接著說，他們在這裡正告全世界關心民主發展的朋友，所有美國、英國與民主國家的朋友及台灣2300萬鄉親，面對這樣暴力專制的｢賴清德皇帝」，他們要勇敢站出來，代表全國的民意來推翻這個暴政，中華民國史上第一次彈劾總統，就從今天正式發起，他們會到全國每一個地方告訴國人「清德宗」如何踐踏人民。

傅崐萁表示，從賴清德上台到現在，短短一年半，每一天都在毀滅台灣民主、毀滅台灣人民自由、毀滅台灣7、80年來累積的財產，不只是「窮台」、「賣台」，更把台灣民主踩在腳下，所以國民黨團立委與民眾黨立委全體一起站出來，在野黨團結在一起，秉承台灣2300萬人的民意，要推翻賴清德的暴政，賴清德必須要下台，台灣不容許有袁世凱、曹錕，恢復台灣真正民主自由的中華民國。

民眾黨主席黃國昌說明，為了讓全國人民更清楚知道，為什麼超過二分之一的立委要發動彈劾程序，他們也會正式在立法院全院委員會提案，到全國各縣市舉辦公聽會，每個縣市至少舉辦一場公聽會，向選民報告，為什麼立法院三讀通過的財劃法，應該用來建設地方、照顧人民的財源，現在被賴清德一個人所剝奪，如此違法憲法、跨越憲政紅線、毀壞民主憲政的總統，在這個自由民主的國家之中，不該有容身之處，他們要阻止賴清德變成袁世凱。

