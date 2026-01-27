阻止蹭飯仔！好市多推4大變革 台灣將跟進？業者這樣說

好市多將推出四大變革，台灣預料也將跟進。資料照片



美式賣場好市多（Costco）在全球有8100萬名付費會員，今天傳出消息，好市多今年將推出4項重大變革，其中1項就是美食廣場須先掃描會員後才能結帳，外界預估是阻止非會員入內消費餐點。對此，超過400萬會員的台灣好市多表示，尚未跟進相關措施，但日後依總部指示，台灣所有門市都會配合推動。

外媒報導，好市多計劃在2026年進行4項重大變革，包括美食廣場結帳須先掃描會員卡、開設首家獨立加油站、擴大導入結帳區「預掃描」功能、推動處方藥價格透明化等，不僅能藉此凸顯會員卡價值，也能優化消費者的購物體驗。

第一就是「美食區全面實施會員卡掃描」，未來不論採取哪一種付款方式，消費者在點餐前皆須先掃描會員卡，代表非會員將無法再進入美食區消費，以確保相關回饋能真正落實於付費會員身上。

另外受到台灣民眾歡迎的加油站，好市多也推出新變革，將會在美國加州設立首座獨立式加油站，不附設賣場且僅對會員開放。

至於結帳總是要排隊的窘境，好市多也想辦法解決痛點。預計擴大導入「預掃描」技術，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）表示，員工可在顧客排隊時先行掃描購物車商品，配合入場即掃會員卡制度，結帳時間最快可縮短約2成，大幅減輕尖峰時段排隊壓力。

另外藥品銷售方面，好市多將攜手藥品福利管理公司Navitus推行「成本加成制」藥價模式，讓會員一目瞭然處方藥的實際成本與加價方式，可以增加消費者透明度。

台灣好市多表示，今年美國好市多推出的新制，未來依總部指示，台灣就會跟進，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，都會主動通知會員。

