阻止逾512公斤愷他命流入市面 桃檢周欣儒斬斷運毒鏈獲中央肯定

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台灣高等檢察署於今日舉行「115年第14波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」。圖：桃檢提供

台灣高等檢察署於今(9)日在內政部警政署刑事警察局「115年第14波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，展現六大緝毒系統查緝毒品成效，宣示政府強力打擊毒品犯罪決心，行政院政務委員林明昕、法務部部長鄭銘謙、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、台灣高等檢署檢察長張斗輝均到場勗勉，桃園地檢署檢察長張春暉率同桃檢緝毒團隊與會，六大緝毒機關首長及代表亦在場觀禮，場面盛大。

桃檢檢察官周欣儒指揮法務部調查局桃園市調查處及桃園警分局，於114年12月間查獲廖姓被告等人自德國以空運貨物夾藏毒品方式，運輸愷他命512.690公斤入境，若流入市面將嚴重危害國人健康及社會治安，所幸經檢警調海關聯手即時攔阻查獲，避免戕害民眾。另周欣儒為減少毒品保管風險、落實新世代反毒策略，於偵查期間，依相關法令將上開查扣毒品提前銷燬。

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周欣儒偵辦此案對於打擊毒品犯罪實屬重大成果，表現優異，林明昕及鄭銘謙等各級長官聽取周欣儒報告後，高度肯定檢察官率同緝毒團隊積極追緝毒品犯罪之努力及付出，並期許持續做好緝毒工作，守護國人健康及社會治安。緝毒團隊也深受鼓舞，桃檢將繼續與六大緝毒系統協力合作打擊毒品犯罪，落實行政院「五打七安」政策，以維護國人健康及社會長治久安。

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