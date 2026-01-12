「阻止Netflix的文化接管」 川普公開反對Netflix買華納

美國總統川普（Donald Trump）於1月11日針對影視串流巨頭Netflix發動猛烈抨擊，在其社群平台 Truth Social 上轉發了一則《美國第一新聞網》（One America News, OAN）的評論，公開反對Netflix併購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD）的計畫。



川普在貼文中強調：「阻止Netflix的文化接管（cultural takeover）」，這不僅呼應了OAN文章的標題，也向外界釋放出強烈訊號，顯示白宮對這樁正在接受美國司法部（DOJ）反壟斷審查的巨額交易抱持極度負面的態度。



影視版圖大洗牌：史上最強「文化守門人」引發壟斷疑慮



Netflix與華納兄弟探索的合併案若獲得通過，將成為影視產業的震撼彈。該交易將會把全球最大的串流平台與擁有歷史悠久、極具價值的電影及電視資料庫的華納兄弟探索合併。批評者指出，這項併購將使權力空前集中於單一企業之手，讓Netflix掌握美國乃至全球影視市場的主導權。

根據合併計畫，新實體將控制大部分的優質影視劇本、全球串流分銷通路以及眾多極具影響力的智慧財產權（IP）系列作品。反對聲音認為，這將賦予Netflix對定價權、發行視窗、創意勞工以及文化論述的超常槓桿影響力。

川普轉發的OAN評論由憲法律師約翰．皮爾斯（John M. Pierce）撰寫。皮爾斯在文中警告，Netflix 的收購行動代表了「在美國最具意識形態侵略性的公司內部鞏固前所未有的文化權力」。他指責Netflix長期推廣進步主義論述，同時排擠不同政見的觀點，並主張華納兄弟探索的資產不應僅被視為商業財產，而是文化體制，一旦被Netflix納入版圖，將形成美國歷史上最強大的「文化守門人」。

市場競爭受損：創意人才與院線市場面臨挑戰



除了政治與文化層面的爭議，該併購案對產業競爭的打擊也備受關注。皮爾斯指出，這種支配地位將削弱串流服務、電影製作及院線放映領域的競爭，並減少獨立製片人與具備創意風險性作品的生存空間。

產業分析師預估，合併後的 Netflix-華納兄弟探索實體將占有約3分之1的美國付費串流市場，成為全美最大的串流業者。更重要的是，其擁有的內容庫規模將令競爭對手難以望其項背。監管機構正受到各界壓力，要求將此案視為頂級反托拉斯案件處理。

部分批評者更呼籲，除了傳統的市場占有率考量外，更應評估此舉對言論自由、文化多樣性以及創意人才競爭的深遠影響。若主要片廠數量減少，意味著編劇、導演和演員的議價機會將遭到壓縮，且更多作品可能繞過院線，直接轉向串流平台獨占。

派拉蒙競爭標案浮出檯面：華納探索董事會遭質疑



在這場收購戰中，另一股勢力也讓情勢更趨複雜。由科技大亨賴瑞．艾利森（Larry Ellison）支持、其子大衛．艾利森（David Ellison）領導的派拉蒙天舞（Paramount Skydance）據傳已提出全現金收購邀約，金額高達1080億美元，折合每股約30美元。相較於Netflix的收購方案，派拉蒙的報價對股東而言顯然具備更高的價值。



然而，華納探索董事會仍堅持推進與Netflix的交易，此舉引發了關於「董事受託義務（fiduciary duty）」的強烈質疑。OAN 的評論指出，監管文件與相關報導顯示，派拉蒙的競標多次遭到拒絕，這引發了外界猜測，認為 WBD 董事會的偏好可能受意識形態一致性影響，而非單純考量股東利益。

川普過去曾多次表達對大衛．艾利森領導下的派拉蒙的好感，認為其在管理美國媒體方面更具平衡性。隨著川普在社群媒體上的公開發聲，這樁原本屬於企業層級的併購案，現已演變成美國政治與文化的主戰場，後續司法部的審查結果將決定全球影視產業的未來格局。



