阻礙不在籍投票 活在石器時代

民進黨立委提出「強化民主投票促進法」草案，假提升投票參與之名，擬將投票日前一天制定為國定假日，理由是「以色列、南韓、新加坡等國因放假有較高的投票率」，這是天大的誤解。

以色列近幾次國會選舉的投票率大都為6成多，只有一、兩次勉強達7成1，整體投票率比台灣低。南韓在今年的總統選舉投票率達7成9，但在2000年代初期，投票日也列為國定假日，投票率卻只有6成多。至於新加坡投票率高，乃因強制投票，否則會從選舉名冊除名，跟投票日放假無關。

台灣的投票日都訂在周六、日，讓選務人員加班，選民不用請假，已是一種促進投票的制度；不少國家也都採用這樣的方式，比如歐盟與紐澳，而這些國家的投票率卻不如台灣。由此可知，投票日有沒有放假並非影響投票率高低的主要因素。規定投票日放假的國家，乃在上班日投票，因此另外放假當然可提升投票率，但台灣在周末投票，本來就放假。至於為了促進投票，除了投票日當天放假，前一天也放假的國家，全世界尚無先例。

立法須有實證根據，民進黨立委認為投票前一天放假可促進投票，事實上，根據2020年ETtoday民調，由外地返鄉投票的民眾約2成5，而他們的投票意願已高達8成5，遠高於平均投票率，形同「住得越遠，反而投票率越高」的奇特現象，說明了住在外縣市未必投票率會比較低。

民進黨立委提出此草案的動機，遭藍白立委痛斥為「阻礙移轉投票」，也就是為了反制藍白提出的「不在籍投票」。相對於多放假1天，「不在籍投票」才是民主先進國家的趨勢，包括上述的南韓與新加坡都已允許，而以色列也允許行動不便者或軍人不在籍投票。「不在籍投票」的主要目的不是提升投票率，而是節省投票與選舉成本，並保障無法回戶籍地者的投票權益，比如柯文哲先前就因羈押而無法投票。

在民進黨眼中，現在台灣到處是匪諜、中共同路人與在地協力者，一旦開放「不在籍投票」，勢必給予對岸可乘之機，破壞選舉公平性，比如在外地投票，又趕回戶籍地投票等。事實上台灣選舉投票制度早已被嚴密監控，證據就是檢調大舉搜查與聲押大罷免一階連署造假涉案人，何須擔心「不在籍投票」引狼入室？在AI時代，終極的投開票方式是所有人用手機投票，截止後一秒鐘就開出結果，完全不用放假，更不用勞動大批選務人員，然而台灣現在還停留在石器時代，連「不在籍投票」都做不到。

藍白面對阻擋「不在籍投票」的招數，可開放黨籍立委投票，但不論結果如何，都要繼續推動真正促進民主的相關選舉與投票立法。（作者為醫師）