阻礙取締非法移民？加州立法禁止聯邦探員執法時戴面罩

川普政府正式對加州展開法律行動，指出該州最新通過的《禁蒙面法》不僅妨礙聯邦執法任務，更使移民及海關執法局（ICE）探員暴露在日益升高的威脅之中。根據美聯社報導，聯邦政府11月17日向聯邦法院提告，指控加州的新法規違反美國《憲法》中的「至上條款」（Supremacy Clause），並對聯邦人員形成差別待遇。



聯邦官員向美聯社表示，蒙面措施對執法人員的個人安全至關重要。ICE 探員近年多次遭遇跟蹤、威脅攻擊甚至被直播曝光住家地址的情況，執勤匿名已成必要防護。聯邦律師在訴狀中指出，過去在洛杉磯曾發生3名女子跟拍並直播1名探員的行動，甚至公開其住家資訊，這類事件顯示探員面臨的危險正迅速升高。

加州新法規範聯邦探員，州警不在此限



這項爭議法案由加州州長紐森（Gavin Newsom）在今年9月簽署，是全美首部針對多數執法人員的全州禁蒙面規範。法案禁止執法人員在執行公務時佩戴滑雪面罩、頸套（gaiters）等遮蔽物，但臥底行動與醫療防護裝備（如N95口罩）不在禁止範圍。法規同時要求執法人員必須佩戴清楚可見的識別證件，標明所屬單位與警徽編號；另規定聯邦機構需在 2026 年 7 月前自行制定相關蒙面政策。值得注意的是，該禁令不適用於加州州警察。

廣告 廣告

川普政府表示，加州此舉不僅阻礙聯邦移民執法，也反映該州對聯邦移民政策「普遍敵意」的態度。美國司法部長潘．邦迪（Pam Bondi）則在政府新聞稿中批評，加州的「反執法政策」對聯邦人員造成歧視，並讓探員暴露於更高風險之中。

紐森：聯邦逮捕行動猶如「反烏托邦」



對此，紐森強調民眾有權清楚辨識在社區內行使公權力的人員。他曾批評蒙面的聯邦逮捕行動猶如「反烏托邦」景象，並指出聯邦探員在地方警務中的角色愈趨擴張，更需要透明化。紐森發言人回應訴訟時表示，聯邦機構正在「侵犯民眾權利」，相關做法已對公共安全造成傷害。

​美國司法部長潘．邦迪在政府新聞稿中批評，加州的「反執法政策」對聯邦人員造成歧視，並讓探員暴露於更高風險之中。（資料照，美聯社）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）則表示已著手審閱訴訟內容，並強調居民必須能夠區分合法執法人員與冒充者。他指出，近期曾發生綁匪假冒移民探員行動的案件，凸顯識別透明的重要性。

責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

