阻礙驗收、拒司法鑑定新竹棒球場？ 竹市府闢謠：相關作業均合乎程序法規

新竹市立棒球場啟動覆土移除作業後，外野區域挖出大量混凝土石塊，夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等營造廢棄物。（讀者提供）

新竹市立棒球場在前市長林智堅任內斥資12億重建，2022年風光啟用卻爆出一連串離譜缺失，甚至導致中職球星受傷賽季報銷。事後調查發現，球場土壤成分未達職業標準，排水性能也不足，外野更是挖出一堆工程廢土。然而近日民進黨新竹市議員曬出判決，指控竹市府被法院認定「阻礙驗收、破壞現場、拒絕配合司法鑑定，導致事實無法查明」。對此竹市府今（14日）澄清從維拒絕法院採證，駁斥錯誤指控，強調相關作業均合乎程序、符合法規。

針對新竹市棒球場統包商在改善球場的排水、土壤及結構安全等項目屢次不配合，竹市府表示，市府依契約解除球場部分工程並依法進場排除超載覆土，相關作業均合乎程序、符合法規，目的單純為確保公共安全，避免球場安全疑慮持續擴大。

市府呼籲，外界在評論前應確保資訊正確，媒體身為第四權報導更需兼顧平衡與查證，以免誤導大眾。市府將持續公開說明工程進度，全力確保新竹棒球場能夠以安全、符合專業的狀態重新啟用。市府為避免外界受誤導，特此澄清相關事實，呼籲特定媒體應善盡第四權義務平衡報導並呈現事實。

一、關於「找來冒牌大聯盟專家、拉高球場規格」之錯誤指控

針對特定媒體報導稱市府「將承包合約棄置不管、找來冒牌MLB專家、用勞斯萊斯規格檢查裕隆等級球場」，此說法完全與事實不符。

市府邀請的美國職棒的指定場務專家BrightView公司，乃依據合約內明列的USGA標準對球場品質進行勘驗。USGA標準為統包契約需求書中明文規範的檢測基準，並非額外提高規格，更不是市府硬套高標準。況且，BrightView團隊檢測報告中也查出統包商確實未依照USGA標準設計與施工，對於工程主辦單位來說確實有其功能。市府再次強調，BrightView公司負責美國職棒諸多重大國際賽事，因此BrightView所出具的報告在國際上有一定程度的公信力與參考性。市府要求施工廠商的施工標準，只是依據合約應達成的要求，特定媒體所謂「用勞斯萊斯標準檢查裕隆球場」的比喻與事實顯然完全不符！

二、駁斥所謂「追究結構規格卻找不到重大弊案」之說法

市府早在2023年8月即正式向統包商提出質疑，要求統包商需提供結構安全計算書與相關資料。然而統包商始終無法提出任何能證明安全的文件，已屬重大違約，因而遭市府依契約解除球場部分工程。其後，因統包商聲請保全證據，市府長達一年無法進入球場移除覆土或改善工程。直到2025年2月19日，由新竹地方法院指定的台灣省結構技師公會出具鑑定報告，明確指出球場地下室頂版在覆土載重情況下「未達本國混凝土設計相關規範所指之安全程度」，鑑定結論即為「不安全」。此項結論即為明確重大缺失，並非外界所稱「查無重大弊案」。

三、關於「市府拒絕法院採證」之錯誤說法

外界指稱市府拒絕法院入場採證，造成案件不樂觀，此指控完全不符事實。

2024年3月25日統包商向新竹地方法院提出證據保全申請後，市府即依法全面配合法院裁定辦理。即便統包商近一年來多次拖延擺爛，市府在法院裁定證據保全期間皆遵守相關規範並無進場施工，直至2025年2月19日鑑定報告出爐、保全證據條件解除後，市府才依法進場進行超載覆土移除與後續改善工程，完全依法依規，並無違反法院之裁定。

近日外界指稱桃園地院判決所提及的鑑定作業，是統包商與其下包商的民事工程爭議，市府並非該案訴訟主體，亦非不合作方。鑑定單位所訂初勘當日大門緊閉，是因為鑑定單位尚無回覆本府回函，便逕自前往現場，這不僅非專業鑑定單位該有的作法，也違反工地安全管理之規定。

四、市府依法行政，以公共安全為首要

網路許多錯假言論指稱市府阻礙驗收、破壞球場而無法做排水鑑定等，市府嚴正重申，「對於統包商未按圖施工且有結構安全疑慮的覆土，本來就不可能有任何驗收的可能」。

前市府於2022年7月如果有先驗收再開打，那這間統包商的下包廠商或許就可以順利領取工程款項，也不至於現在還需以司法手段向統包商進行求償。

況且，根據台灣桃園地方法院2025年度聲字第24號民事裁定，統包商企圖聲請第二次保全證據被駁回，裁定書也指出統包商有長達11個月可以進行排水鑑定，但是仍拒絕繳費，甚至自己具狀捨棄鑑定的聲請。在第一次保全證據的結構鑑定報告快出爐時火速地要求第二次保全證據，態度與行徑反覆無常，背後用意，司馬昭之心，路人皆知。

市府再次強調，請有心人士不要挑戰市府改善棒球場的決心！違法就是違法！公共利益，絕對凌駕於私人的財務糾紛！統包商近3年來屢屢以各種拖延方式來阻饒棒球場改善工程，針對明顯的缺失始終不願意改善，反倒利用保全證據等手段讓新竹棒球場325天無法有進度推進，令人憤怒。慶幸的是，市府團隊已提前預作準備，成功避免讓惡質的廠商再次得逞，可能造成危及市民及公眾安全之重大風險。

