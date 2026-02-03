阻絕不當外力干預 台電啟動協和海事工程廉政平台

（中央社記者曾智怡台北3日電）台電今天舉行「協和電廠更新改建計畫—防波堤暨圍堤造地及LNG卸收碼頭海事工程採購案」機關採購廉政平台宣示大會，台電指出，該案為國家重大能源建設，盼透過開放透明方式引進外部監督，協助重大採購案件順利完成。

台電今天攜手經濟部、法務部與檢察、廉政、調查等機關，共同宣示以「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」精神，阻絕不當外力干預，致力讓工程公平公正、遵守法令且如期如質完成，達成穩定北部供電與減少空污目標。

台電透過新聞稿表示，為兼顧供電穩定與空品改善，推動協和電廠更新改建計畫，將4部舊燃油機組改建為2部新燃氣機組，完工後可供給北東電網內用戶穩定電力，亦可減少96%的空污排放、52%的溫室氣體排放；其中，海事工程涉及高難度的防波堤興建、填海造地及LNG卸收碼頭設置。

台電指出，協和海事工程專業度高、採購金額龐大，且為國家重大能源建設，外界高度關注。為消弭外界疑慮並落實資訊公開，台電攜手廉檢調機關成立廉政平台，盼透過開放透明方式引進外部監督，協助重大採購案件順利完成。

台電表示，為展現積極態度，宣示大會後台電與相關單位及評選委員隨即召開首次聯繫會議，就正處於招標評選階段的協和海事工程，如何維護評選獨立性及防範法律風險交換意見。

台電進一步說，透過此聯繫機制，台電將定期與司法及行政機關交換意見，針對潛存風險及爭議問題建立預警與處理機制，不僅要防弊，更要興利，協助廠商專心履約。這個工程辦理進度、相關會議紀錄及各項資訊將陸續揭露於官網廉政平台專區。（編輯：林淑媛）1150203