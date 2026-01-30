阻絕大宗毒品於境外 卓揆感謝行政一體合作效率
記者郭曉蓓／綜合報導
行政院長卓榮泰今（30）日出席「緝獲金昌隆貨輪走私毒品聯合記者會」，並在農曆春節前，慰勞勉勵年節仍堅守崗位的海巡同仁。卓揆表示，此次走私毒品緝獲案，有效阻絕大宗毒品於境外，他感謝行政一體效率及跨國合作，守護國人生命健康；為提升國家安全韌性，政府重視海洋事務推動，也積極籌組強而有力、現代化的戰鬥部隊，以保障國家憲政體制、社會制度及人民生活方式。
卓揆指出，此次走私毒品緝獲案，由海巡署艦隊分署第五海巡隊及調查局南部地區機動工作站報請高雄地方檢察署指揮，會同相關執法機關，成功攔截坦桑尼亞籍「金昌隆」貨輪，查獲第二級毒品甲基安非他命約26.5公斤，及第三級毒品愷他命約1,273公斤，有效阻絕大宗毒品於境外。對此，他感謝情蒐、布線、追查、破獲等執法單位，檢、警、調、海巡充分展現行政一體的合作效率，守護國人生命健康，以及跨國資源分享，讓臺灣成為印太地區的安全穩定力量。
卓揆提到，約1年前，他出席長濱艦交船、蘇澳艦命名下水、PP10096、PP3525交船聯合典禮，見證政府落實「國艦國造」目標，其中PP10096巡防艇在此次緝毒行動中，完成攔截任務，發揮關鍵作用。另國造潛艦海鯤號昨日已完成首次潛航測試，展現政府與人民守衛自己海域及疆土的決心，具劃時代意義，以及政府政策明確、資源分配到位，才能逐一實現所規劃事項。
卓揆進一步表示，因應國際形勢快速轉變、平戰轉換日益增高，為提升國家安全韌性，海巡署任務複雜繁重，包括海域執法、海上救難、海洋治理、海岸巡防等，因此政府從制度給予海洋委員會、海巡署更大支持，除了在科技、裝備等經費協助，行政院會昨日已通過《海洋委員會海巡署組織法》，未來海巡署可增設第3位副署長，以承擔更多責任。此外，他本月才出席「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程」上樑典禮，見證政府在海洋事務的推動，重視給予同仁更好的工作環境，以發揮更高工作效率。
卓揆強調，總統賴清德常言為保障國家安全，行政院任務是籌組強而有力、現代化的戰鬥部隊，以保障國家憲政體制、社會制度及人民生活方式，因此政府在400億美金、1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案中，不僅要籌建「臺灣之盾」，更要以AI科技讓臺灣國防跟上國際，加強我國擊殺鏈，也希望藉由採購先進技術，帶動國家國防工業同步發展。行政團隊向國人承諾，為達成目標會勇往直前，突破草案與今年度中央政府總預算未於立法院審議的困境。
行政院長卓榮泰今日出席「緝獲金昌隆貨輪走私毒品聯合記者會」，表彰有功單位及頒發加菜金。（行政院提供）
