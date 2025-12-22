阻絕張文模仿效應！ 法務部下令：「恐嚇攻擊預告」一律嚴查速辦

為了阻絕張文模仿效應，法務部下令，「恐嚇攻擊預告」一律嚴查速辦。圖為民眾低頭悼念英雄余家昶畫面。

27歲凶嫌張文19日犯下震驚社會的預謀性攻擊案，並釀4人身亡，多人受傷，近期有許多網路留言，揚言要效仿張文，對此，法務部今（22）日下令，「所屬檢察機關就此類事件嚴查速辦」。

立即成立應變小組、強化跨域聯防

關於最近類似事件的效仿發文，法務部指出，為防範類似事件引發模仿效應，責請台灣高等檢察署成立「督導應變小組」，要求全國各地方檢察署，立即成立「防範恐怖攻擊應變小組」，透過跨機關協調合作、資訊整合，全面強化預警、通報與即時應處機制，務求即時發現、迅速處置，以維護公共安全，避免再有類似案件發生。

廣告 廣告

法務部說，適逢歲末年終各類節慶及跨年活動人潮聚集，為免成為機關維安弱點，已責由廉政署指示所屬各級政風主管主動參與重大活動安全維護執行會議，落實設施安全檢查，並透過結合跨單位協力支援，建構多層次安全防護網絡，確保民眾的安全。

迅速嚴查恐嚇言行、杜絕模仿效應

法務部也強調，為維護秩序，阻絕模仿事件，本部責成調查局強化網路巡查機制，針對恐嚇攻擊預告即時介入調查。本部所屬檢察機關就此類事件嚴查速辦，遏止不法，近期已查辦多起案件，包括：台灣橋頭、台中地方檢察署偵辦二起於「Threads」發文預告攻擊高雄車站、板南捷運站之案件，經檢察官分別諭知交保、聲請羈押禁見獲准。

台灣新北地方檢察署偵辦潑灑易燃液體恐嚇加油站人員、於捷運站高喊「我有槍」並攻擊警察之案件，均聲請羈押獲准；台灣台南地方檢察署偵辦搭高鐵途中佯稱列車將爆炸一案，經檢察官諭知交保。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

更多鏡週刊報導

有片／張文最後一餐曝光！超商掏千元鈔買豆漿 呆坐窗邊座位「若有所思」

有片／張文犯案全過程曝！騎2交通工具數度變裝 北捷丟17煙霧彈、3汽油彈製造混亂

排除有冷錢包！張文恐攻資金來源曝光 疑母親固定接濟金被「極端存錢」