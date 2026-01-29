阻絕禽流感病毒侵襲 農業局籲業者轉型密閉式水簾溫控禽舍

升級為密閉式水簾禽舍，室內溫控與空氣過濾，可阻絕候鳥糞便病毒接觸禽隻。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／新營報導

後壁一週前才發生禽流感疫情，大陸冷氣團又將來襲，早晚溫差大，易造成禽隻免疫力下降，台南市動保處提醒養禽業者做好禽場生物安全措施及消毒，切勿鬆懈；農業局也籲請業者早日轉型為密閉式水簾溫控禽舍，避免侯鳥糞便病毒接觸禽隻。

農業局說，入冬以來國內外持續發生禽流感疫情，顯示環境中病毒仍存在。動保處已擴大養禽場禽流感監測採樣範圍，加強化製場死亡化製數量異常管控，以防範疫情發生。呼籲養禽業者，務必嚴格人車管制，進出禽場人員都要更換雨鞋及消毒手部，出入車輛輪胎、踏墊、箱籠等也須澈底清潔消毒，並修補禽舍防鳥圍網破洞，降低病毒入侵機會。

為何經過這麼多年的防疫宣導與撲殺，南台灣各縣市的養雞場依然會輪流發生禽流感？有專家指出，病毒一再攻破防線，問題的核心不在病毒變強，而在於「傳統開放式禽舍」的轉型牛步化。如果開車經過雲、嘉、南地區的鄉間小路，會看到許多用黑色遮光網圍起來的傳統雞舍，這些簡陋的防護網，根本擋不住帶病毒的候鳥與空氣。

冬天是禽流感的旺季，因為候鳥從北方南下過冬，牠們飛過開放式雞舍的上空，帶有病毒的糞便直接掉落在飼料槽、水盤或地面上，病毒就會入侵禽舍。要徹底阻絕侯鳥糞便病毒空襲，最好的方法就是將將傳統開放式禽舍，升級為「密閉式水簾雞舍」（全室內、溫控、空氣過濾）。這樣候鳥就算飛過去在屋頂拉屎，病毒也不會接觸到禽隻。