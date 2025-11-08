阻絕路殺悲劇 澳洲設"虛擬圍籬"減少傷害
在澳洲，每年有成千上萬隻野生動物死於路殺。現在，一項新技術「虛擬圍籬」正嘗試改變這樣的悲劇，每隔25公尺架設感應桿，偵測到車輛 就會閃燈並發出警示聲，警告附近動物，不要在汽車疾駛而過時穿越馬路。
野生動物照顧員 布徹：「這隻現在是800公克，牠剛來時才300公克 真的很小，這兩隻小袋熊 這隻叫麥吉，另一隻叫克萊兒，都還是很脆弱的小袋熊，如果沒人出手相救就死定了，幾小時內就會被狐狸，或其他猛禽吃掉。」
這兩隻小袋熊獲救時，母親已經成為車輪下的公路祭品。在澳洲新南威爾斯州境內，類似意外層出不窮。
《拯救坎培拉袋鼠》成員 波特里：「每星期 這條路上都會有，新的袋鼠死亡或受傷，眼睜睜看著這麼多受傷的袋鼠，卻沒有人採取任何措施 真的很心痛。」
為了減少事故，新南威爾斯州的尤羅博達拉郡，在2023年設置虛擬圍籬，每隔25公尺架設感應桿，偵測到車輛就會閃燈並發出警示聲，警告附近動物，不要在汽車疾駛而過時穿越馬路。
尤羅博達拉郡長 海鍥：「數據證明裝設後，這個路段的事故減少了九成，每公里費用約1萬澳元(6500美元)，但我認為報酬率很高。」
澳洲每年有7千多件涉及袋鼠的保險理賠，相關修車費用高達2千8百萬澳幣，減少與野生動物相關的車禍事故，對駕駛人也大有好處。在坎培拉，民眾已經發起請願，希望引進虛擬圍籬，讓野生動物能安心出門，平安回家。
《拯救坎培拉袋鼠》成員 波特里：「(設虛擬圍籬)我認為相對便宜，而且報酬率高於成本，我們至少要阻止動物過馬路，如果無法強制要求駕駛人，在高風險時段減速。」
野生動物照顧員 布徹：「身為野生動物照顧員，我們其實很希望自己失業，不需要再做這一份工作。」
