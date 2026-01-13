阻血腥鎮壓真相外流！ 伊朗當局大舉獵捕星鏈用戶

2022年10月在烏克蘭戰場中架設的星鏈網路服務天線碟。路透社



由於伊朗政府全面封鎖了網路並限制電話服務，伊朗民眾正高度依賴馬斯克的「星鏈」（Starlink）網路服務，向世界分享德黑蘭神權政府血腥鎮壓的真相。不過，《華爾街日報》報導，德黑蘭當局也深知星鏈是他們封網的最大漏洞，除了大舉干擾星鏈訊號，並已大肆搜捕持有星鏈的伊朗用戶。

《華爾街日報》週二（13日）報導，總部位於美國、反對網路審查的非營利機構「米安集團」（Miaan Group）數位權利與安全主管拉希迪（Amir Rashidi）表示，當局已在上週末開始在德黑蘭西部搜查並沒收星鏈的天線碟。拉希迪說：「這是一場電子戰。」他指出在德黑蘭發生抗議的地點以及示威者聚集的傍晚時分，干擾情況最為嚴重。

在經濟危機引發的抗議演變成要求政權倒台的大規模動盪後，伊朗政府上週四全面關閉了全國逾9000萬居民的網路連線，還增加了撥打電話或發送簡訊的難度。外交官與其他與少數還能使用網路者保持聯繫的人士向《華爾街日報》表示，唯一的例外是政府部門、官方媒體服務以及登記在網路地址「白名單」上的政權效忠者。

與此同時，伊朗其他人都依靠星鏈向外發送示威影片，傳遞當地訊息。總部位於挪威的伊朗人權組織（Iran Human Rights）聯合創始人阿米里-莫哈達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）說：「這是唯一的途徑。」他表示收到了來自伊朗人口第二大城市馬什哈德（Mashhad）的抗議片段。

當地時間上午或中午訊號會改善

週日清晨，德黑蘭一名用戶透過星鏈接受《華爾街日報》採訪時表示，他上傳了親戚拍攝的抗議影片。隨後，他把影片發送給國外的第三方，由後者在社交媒體上發布。他在斷斷續續且充滿雜訊的通訊中提到，擁有星鏈的人都不會公開這件事，且只會將影片傳送給信任的人。

網路自由先驅（NetFreedom Pioneers）聯合創始人兼董事亞希亞內賈德（Mehdi Yahyanejad）表示，政府的干擾訊號減慢了星鏈的連線速度，但未能切斷。亞希亞內賈德說，通常在上午或中午，伊朗的星鏈用戶可以獲得較好的連線訊號，這時他們會盡可能傳送更多影片。

星鏈的天線碟、接收終端機在伊朗是非法違禁物品，通常是從杜拜或伊拉克走私進入伊朗。亞希亞內賈德說，他的組織已經向伊朗的非營利機構發送了數千套星鏈設備。

伊朗的全面斷網並非沒有代價，還能與國內聯繫的海外伊朗人表示，伊朗企業本已在制裁、通膨及現今的大規模罷工中掙扎，如今又受到網路服務喪失和國內通訊頻繁中斷的重創。拉希迪說：「因為沒有電子郵件，他們的交易業務已經陷入停擺。」

