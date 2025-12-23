阻行兇遭刺殺殞命！余家昶母呼籲「不要再指責張文父母」

57歲余家昶挺身而出制止張文遭刺殺身亡，余母懇求社會大眾不要再指責張文父母。。 圖：取自蔣萬安臉書

[Newtalk新聞] 台北捷運、中山商圈19日發生隨機砍人案，27歲男子張文投擲煙霧彈、持刀砍殺路人，釀4死11傷慘劇，其中熱心民眾余家昶為阻止張文行凶遭當場殺害，余媽媽今日喊話，張文犯下的案件與他的父母親沒有關係，懇求社會大眾不要再指責父母。

57歲男子余家昶案發周五傍晚下班準備返家，眼見張文點燃煤油彈並向四周丟擲煙霧彈，挺身而出制止張文，讓張文攜帶的汽油彈起火當場燒毀，阻止傷亡人數進一步擴大，不過余家昶被張文以刀具刺進要害，送醫後傷重不治。

廣告 廣告

余媽媽指出，不知道張文的動機是什麼，之前大家都不認識他，也跟他無怨無仇，事情是他做的，他也往生了，跟他的爸爸、媽媽沒有什麼關係，希望社會大眾不要再去苛責他的父母親，也祝福他的父母能夠放下。

余母坦言「以兒子為榮」，認為兒子的舉動，救了很多人。小時候就常跟著父親到桃園忠烈祠，小時候就很講義氣，遇到不平時，往往衝第一個上前理論，也希望兒子未來能入祀忠烈祠。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

下車買晚餐忘拉手煞車！遊覽車衝對向連撞8機車 驚險畫面曝

警所長哽咽「不是殉職才值得尊敬」石明謹：裝備不全就不該去現場 去了沒用又危險