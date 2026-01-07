阻衝突擴大 沙國聯軍對葉門發動「有限」先發制人空襲

由沙烏地阿拉伯主導的聯軍今天(7日)表示，他們已在葉門發動「有限的先發制人空襲」，以阻止阿拉伯聯合大公國支持的分離主義分子擴大這場衝突。

葉門分離主義組織「南方過渡委員會」(Southern Transitional Council)上個月奪取葉門大片領土，包括與沙國邊界的哈達拉穆特省(Hadramawt)大部分地區，並將沙國支持的政府軍逐出。

但聯軍上週發動空襲，並在地面展開反攻，擊退了分離主義組織。

聯軍今天表示，發動新的空襲行動是為了阻止分離主義組織首腦朱拜廸(Aidaros Alzubidi)「升高這場衝突」並擴大到阿德雷省(Aldhale)。他們將與葉門政府及地方當局合作來協助維護安全與秩序。

朱拜廸原訂6日到沙國首都利雅德舉行會談以緩解這場衝突，但聯軍表示，他的飛機延誤，而且起飛時他並未登機。

聯軍指出，他已「逃到不明地點」。

沙國與阿聯向來共同合作對抗伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)，然而，沙國支持葉門政府，阿聯則支持分離主義勢力。(編輯：許嘉芫)