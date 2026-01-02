阻詐又惹民怨？電信SIM卡遺失需「報案三聯單」

電信三雄同步執行史上最嚴換補SIM卡措施。（示意圖／Pixabay）





手機裡那張小小的SIM卡，平常不太會注意，但一旦不見，就會非常麻煩，因為接下來為了防堵詐騙，電信業者宣布從2號開始，同步加嚴SIM卡補發規定，其中SIM卡如果確定遺失找不到，程序最複雜，得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，消息一出引發不小民怨，認為是擾民，不過對此NCC回應，其實不一定要報案，有遺失證明也可以。

電信三雄同步執行史上最嚴換補SIM卡措施，第一，如果SIM卡壞掉要換卡，就必須出示舊卡才能換，第二買了新手機，想把舊手機的eSIM卡，轉移到新手機，也須出示購買通知，至於SIM卡如果確定遺失找不到，程序更複雜，得先到派出所報案，取得遺失證明後，才能補卡。

民眾：「因為我是邊上班邊上學，所以時間本來就很少，然後還要去報案，就覺得應該很浪費時間，滿麻煩，覺得就是還要多跑一趟。」

超嚴格規定一出，引起不少民怨，有人痛批這根本是擾民政策，刁難一般人，還有人認為，補卡不就是要本人帶雙證件補卡嗎？這政策根本多此一舉，新規定雖然遭到反彈，但事實上，一切都是為了防堵詐騙。

3C達人至尊寶：「各軟件的驗證，所有的軟件LINE微信，這些都需要號碼驗證，那他只要有一個號碼，他就可以驗證這個LINE驗證這個微信，他就可以做別的事情。」

專家透露，SIM卡內儲存大量個人資訊，要是真的被詐騙集團取得，就可能被拿去申辦更種帳戶，成為行騙工具，目前一張人頭SIM卡，價格甚至被炒到一萬元，因此報案這一道程序，就是為了確認卡片遺失，免得變成詐騙共犯，眼看新規惹議，NCC則強調，並未規定民眾須先報案才能補卡，而是要提出合理遺失證明，才能補辦，進而幫助電信業者，強化審核。

