阻詐成功挽回8千萬 新北地政跨域聯防成效獲內政部肯定

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市長侯友宜今（26）日主持市政會議，強調地政局團隊在今年內政部地政評比中再度奪下績優獎，締造16連霸佳績。他指出，市府近年全面導入大數據與AI技術，不僅提升行政效率，也讓民眾從日常需求到面對風險時，都能獲得更即時、安全、安心的服務。

侯友宜表示，市府打造的「新北愛連網」圖資平台已累積近7千萬使用人次，內容豐富且精準，成為全國指標性平台。此外，AI客服提供24小時服務，上線後使用量突破萬件，非上班時段使用比例更超過3成，充分體現「市民在哪裡，服務就在那裡」理念。

在防詐工作上，侯友宜表示，新北創設地籍異動即時通功能，讓所有權人能在第一時間收到產權異動訊息，目前申辦量已突破15萬件，占全國5分之1。地政局並與警察局、地檢署、便利商店、仲介公會與銀行等單位合作，形成多方防護網。

侯友宜接著指出，市府團隊已成功阻止14件不動產詐騙案件，替民眾挽回近8千萬元，並在中央首次舉辦的不動產阻詐成效評比中拿下績優獎。目前也針對新北4千多名持有房產的獨居長者啟動關懷機制，從源頭降低受騙風險。

在城市建設方面，侯友宜說明，新泰塭仔圳重劃進度穩定推動，水環境、公園、停車場等基礎建設陸續到位，將力求如期完工，帶動區域翻轉。而秀朗橋北側區段徵收工程預計今年完成，未來將成為全台首座大型低衝擊開發示範區，為新北打造韌性城市再添關鍵一步。

地政局補充，新北預售屋契約AI比對系統已把審查期縮短為2週內並全面免費提供民眾使用。今年也與租賃公會合作成立「有心租屋平台」，提供線上諮詢與預約面談服務，協助長者、青年與弱勢族群找到更安全透明的租屋選擇。

照片來源：新北市政府提供

