阻詐第一線警民聯手不打烊 臺東警攜手超商揭穿點數詐騙

▲為強化防詐意識，傳播最新防詐資訊，臺東縣警察局於今日召開「阻詐第一線—警民聯手不打烊」防詐記者會。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為強化防詐意識，傳播最新防詐資訊，臺東縣警察局於今(22)日10時召開「阻詐第一線—警民聯手不打烊」防詐記者會，由王志輝副縣長主持，縣警察局新到任林宏昇局長率邵明仁副局長及相關主管參與，並邀請全家便利商店四維店共同參與，聯手強化臺東縣打詐防線，達到「全民防詐」效果。

記者會中，王志輝副縣長致詞提到，超商遍布各社區，店員在第一線服務民眾時，經常能敏銳察覺顧客購買大額點數的異狀並即時通報，與警方合作攔阻多起詐騙事件。今天的記者會象徵警察與超商齊心協力防制詐欺，特別提醒民眾，近期「色情應召詐騙」件數增加，凡遇可疑資訊請務必謹慎，並立即撥打165反詐專線。

警察局林宏昇局長指出，根據內政部警政署165打詐儀錶板顯示，臺東縣於114年12月間共發生84件詐欺案件，總財損為新臺幣1,928.2萬元，前5大高發手法中依序為「網路購物」、「假投資」、「假求職」、「假交友(投資詐財)」及「色情應召詐騙」手法，提醒民眾留意假網路購物詐騙，並解析收到「詐騙包裹」的處理管道；另近期透過色情應召手法詐財案件增加，以誘導民眾購買點數、提供序號等手段取得不法利益，警察局期盼藉此機會與超商聯手宣導，提高大眾識詐知能。

記者會也邀請全家便利商店四維門市分享成功攔阻案例，當時該店店員覺察顧客購買點數時神情異常，亦說不清購買原因，初步判斷可能遭詐，主動關懷提問，成功攔阻詐騙陷阱，凸顯店員落實「關懷提問」是阻斷詐騙金流的第一道防線，未來將持續與警方合作，強化宣導識詐觀念。。

最後，王志輝副縣長感謝所有參與單位，期盼透過警察及超商協力合作，深植防詐意識。特別提醒民眾遇可疑情形時，立刻撥打165反詐騙專線尋求協助，或至打詐儀錶板網站觀看相關資訊(https://165dashboard.tw/)，未來持續結合公私力量打造「全民防詐」防護網，讓大眾遠離詐騙威脅。