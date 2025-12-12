阻詐苦勸不聽！台中53歲婦嗆警：想抱130萬現金睡覺不行？路人直搖頭

記者潘靚緯／台中報導

53歲黃姓婦人堅持到郵局提領130萬元，遭員警勸阻卻反嗆：我想抱100多萬現金睡覺行不行。(圖／翻攝畫面)

台中市一名53歲黃姓婦人，日前透過網路，結識一名自稱「總指揮」的網友，對方以投資名義博取信任，進一步誘導她前往郵局提領鉅款。黃婦依指示到郵局打算臨櫃提領130萬元，並向行員聲稱要裝潢修繕位於台東的老家，行員察覺事有蹊蹺，立即通報員警到場協助。不料黃婦面對員警軟硬兼施再三勸說，竟脫口說出：「我抱著一百多萬現金睡覺行不行？」，讓警方及其他在場民眾直搖頭。

台中警四分局局春社派出所接獲銀行通報，抵達現場後，發現黃姓婦人一見到員警，神情變得緊張，說詞前後不一，經查看其手機對話紀錄，赫然發現對方早已「預先教戰」，教導黃婦若遇到行員關懷提問，一定要用堅定語氣回答「裝潢用」，這樣才不會露餡。員警與行員一看到對話內容，立刻心中有數，「這絕對百分之百是詐騙」，黃婦不悅反駁：「不會啦」。

廣告 廣告

53歲婦人堅持提領自己的退休金130萬，反駁遭到詐騙，一旁民眾看不下去也加入勸阻。(圖／翻攝畫面)

警方進一步詢問提領130萬的用途時，黃姓婦人面露不耐煩，說130萬是自己工作25年勞保的退休金，「為什麼要管那麼多咧？」，一開始說是裝潢修繕，後來改稱是購屋頭期款，到最後竟脫口而出「我抱著一百多萬現金睡覺行不行？」，對於黃婦堅持匯款的態度，員警仍再三勸說，就在氣氛僵持不下之際，一旁辦理業務的民眾看不下去，主動加入勸阻行列，苦口婆心以自身家人案例提醒，黃婦才打消提領現金的念頭，成功保住退休金。



第四分局呼籲，詐騙集團手法推陳出新，常事先教導被害人說詞以規避金融機構查核，民眾務必提高警覺。如遇對方要求以現金方式進行大額交易，應立即撥打165反詐騙專線或110查證，才能避免落入陷阱，守住辛苦賺來的血汗錢。

更多三立新聞網報導

想投資「聖石金業」高獲利 匯款前聽警1句話 南投2民眾保住277萬元

只賺6千倒賠130萬！男車手加「白銀投資」詐團 取款3次遭判刑2年4月

彰化夫妻賣場「赤裸交疊」演活春宮 法官只罰尪！妻無罪關鍵原因曝

台中25歲女罹乳房葉狀瘤「2週長大1罩杯」 切除後意外懷孕為兒重建義乳

