阻詐金額年增三成 永豐AI領航結合制度構築防護網

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

從客戶旅程出發，全面檢視交易與服務流程潛在風險，永豐銀行強調，結合AI科技、制度設計並跨界合作，全力阻詐，扮演守護民眾資產的重要防線；秉持「保護好人、打擊壞人」的核心理念，去（2025）年臨櫃成功攔阻573起疑似詐騙案、阻詐金額3.66億元，分別較前一（2024）年成長14%與29%，憑藉創新機制與具體成果獲各界肯定。

永豐銀行說明，為有效落實防詐政策，成立跨單位專責打詐小組，整合全行資源，推動自動化與即時監控。導入AI模型進行即時異常偵測與示警，預先控管率已逾五成；為防止釣魚簡訊，率先推68807專用短碼簡訊；設立防詐辨識通，讓客戶於永豐銀行官方網站即時查證網址來源；同時與Gogolook合作，導入通話行為風險偵測並推動警銀聯防。

實體通路部份，臨櫃大額交易經由簡訊或電話通知指定聯絡人，協助辨識詐騙、強化資產安全；臨櫃與ATM均導入掌靜脈生物辨識技術以提升交易安全；自動化服務區導入AI人臉辨識，防止不肖人士刻意遮蔽五官取款，有助警方後續追查且降低詐騙風險，守護客戶帳戶安全。

永豐銀行表示，致力打造全方位反詐體系，持續以創新科技強化交易安全，聚焦於新技術應用，從「戰略－主動預防」、「監控－即時偵測」及「宣導－全面識詐」三大面向、專業分工，從源頭守護客戶資產，搭配警銀聯防、公私協力且積極與具影響力之媒體合作舉辦或參與論壇，提升全民防詐意識、共同阻詐。

