阻詐「禁小紅書」1年！藍：「Tinder也未落地」詐更多不禁？

政府4日宣布，為了阻詐要封鎖「小紅書」1年。內政部長劉世芳強調這是依法行政，因為小紅書在台灣沒有落地，也沒有法定代理人，聯繫都已讀不回，開嗆「不值得支持」。不過此事引發在野黨質疑，其他平台媒介詐騙案更多，怎麼不封鎖，還是打詐成效差，只是找個替死鬼。

不值得的結果，就是我國政府決定封鎖小紅書1年。理由是113年至今，詐騙造成財損2.4億元，又沒有法律代理人，引發各界議論。

內政部長劉世芳：「小紅書在台灣沒有落地，在台灣沒有任何我們的警方可以聯絡的對象，而且也都已讀不回。臉書跟LINE，第一個它們在台灣有按照台灣的規範。我們是依法行政，並沒有任何所謂的黨派色彩。」

來到立院跟民進黨團開完會的劉世芳，趕緊向外界澄清，但是輿論已經發酵，在野繼續提質疑。

立院黨團副書記長許宇甄：「知名的交友軟體Tinder，同樣也沒有在台落地，設立分公司或法律代表，Tinder發生的詐騙案比小紅書還多，為什麼不封鎖Tinder？」

會被質疑不是沒有原因，看看數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計，截至5日下午3時為止，詐騙媒介比例排名：第一名Facebook，第二名Threads，第三名Instagram，前五名沒有小紅書。這還都是過去30天的數據。而小紅書根據政府說法，1年內總計涉及1706件詐騙案。

立委葛如鈞：「如果政府要依涉詐嚴重性下架，為什麼自己內部涉詐的人不先檢討一下。」

立院黨團首席副書記長林沛祥：「打詐成效太差，所以趕快找個替死鬼來殺雞儆猴嗎？」

尤其政府要禁小紅書，一開始相關部會似乎都互推，不想把權責攬在自己身上，或許就是擔心會像前立委郭正亮所說的，因此重創在Z世代的支持度。

立委葛如鈞：「彼此的問候語不是早安，而是你翻牆了嗎？」

在野嘲諷滿點，就怕未來，民主自由的台灣也要向外示範如何翻牆。

