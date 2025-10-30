阻陸操縱市場 G7擬簽礦產協議

七國集團（G7）預計將成立關鍵礦產聯盟，並簽訂供應協議。《彭博》引述一名高級政府官員報導，G7計畫在周五於多倫多召開的能源與環境部長會議結束時公布該協議。中國則呼籲七國集團停止以自行制定的規則擾亂國際貿易秩序。

報導指出，這份協議是以6月的G7領袖峰會上達成的關鍵礦產行動計畫為基礎。協議將涵蓋一系列關鍵礦產和G7相關企業，而擁有大量礦產資源的加拿大預計將有利其經濟。

該官員稱，北京有時透過市場傾銷過剩供應導致西方無利可圖，有時則實施出口管制，該聯盟旨在應對中國操縱市場的行為。

該聯盟將包括承購協議，即買家承諾以固定價格購買礦山一定比例的產量，同時還將設置價格下限和儲備機制。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆30日回應，中方對出口管制體系進行規範與完善，符合國際通行做法。敦促G7遵守市場經濟原則和國際經貿規則，停止以「小圈子」規則破壞國際經貿秩序，共同維護世界經濟穩定發展。

《 Politico》指出，北京加工了世界上約90％關鍵礦產，而G7正試圖解決在這個問題上的脆弱性。歐盟也制定計畫，爭取實現歐洲關鍵礦產供應多元化。

但中國科學院科技戰略諮詢研究院研究員周城雄表示，七國集團試圖透過價格下限和關稅來影響市場，其本質上受到技術限制。他指出，稀土提煉涉及數千項專利技術，單靠資金無法達成，這需要熟練的工人、配套產業以及多年的經驗累積。周城雄稱，七國集團推動與中國「脫鉤」的做法對其他國家缺乏吸引力，因為許多國家透過與中國的合作，受益於穩定的技術支援和產業鏈的共享收益。

關鍵礦物戰略中心執行主任杭特（Abigail Hunter）也擔憂，能源政策的優先項目在G7內部存在差異。且美國總統川普政府對清潔能源轉型向來不太關心，其貿易保護主義政策也可能破壞G7在關鍵礦產問題上的團結。