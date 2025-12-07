阿伯喉嚨痛被診斷罹患4癌症 醫：菸酒檳榔是頭號殺手

癌症找上門跟日常生活習慣有關，耳鼻喉科醫師陳亮宇分享一個案例，一位阿伯因為喉嚨痛而去看醫生，結果檢查驚覺一次罹患舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌四種癌症。

一位阿伯因為喉嚨痛而去看醫生，結果檢查驚覺罹患4種癌症。（示意圖／photoAC）

陳亮宇在臉書粉專發文表示，該名阿伯被診斷出舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌，雖然阿伯平常都有在運動，身體看似健壯，但卻習慣抽菸、飲酒、嚼檳榔，這些高風險行為可能是讓阿伯同時罹患多種癌症的原因之一。

陳亮宇表示，幸好阿伯經過積極治療後，已經順利康復。他也提醒，菸酒檳榔是誘發多種癌症的「頭號殺手」，切勿輕忽這些習慣對健康的累積傷害，「早期發現、早期治療是關鍵！現在的醫療技術日益進步，及時治療能大幅提高治癒的機會！」

