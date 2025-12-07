阿伯喉嚨痛被診斷罹患4癌症 醫：菸酒檳榔是頭號殺手
癌症找上門跟日常生活習慣有關，耳鼻喉科醫師陳亮宇分享一個案例，一位阿伯因為喉嚨痛而去看醫生，結果檢查驚覺一次罹患舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌四種癌症。
陳亮宇在臉書粉專發文表示，該名阿伯被診斷出舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌，雖然阿伯平常都有在運動，身體看似健壯，但卻習慣抽菸、飲酒、嚼檳榔，這些高風險行為可能是讓阿伯同時罹患多種癌症的原因之一。
陳亮宇表示，幸好阿伯經過積極治療後，已經順利康復。他也提醒，菸酒檳榔是誘發多種癌症的「頭號殺手」，切勿輕忽這些習慣對健康的累積傷害，「早期發現、早期治療是關鍵！現在的醫療技術日益進步，及時治療能大幅提高治癒的機會！」
延伸閱讀
失眠有解！研究顯示：ASMR「音量控制」是助眠關鍵
不跟進美國！專家：台灣「新生兒打B肝疫苗」是必要策略
美國新生兒將不再全面打B肝疫苗！疾管署：不跟進
其他人也在看
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 15
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 13
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
糖尿病前期爆增！醫認證「1招吃法」逆轉胰島素阻抗 血糖不再亂飆
社群媒體上最近流行一種來自韓國的「血糖減肥法」，號稱只要改變吃飯順序就能瘦身。這個方法在韓國年輕人中很受歡迎，背景是韓國的代謝問題日益嚴重。根據韓國2021至2022年的調查，30歲以上成年人有15.5%患有糖尿病，更有41.1%處於糖尿病前期。在這樣的健康危機下，控制血糖成為熱門話題。 血糖忽高忽低 就會影響減重 很多人明明吃得不多，體重卻降不下，是什麼原因呢？台安醫院內分泌曁新陳代謝科林毅欣醫師表示，這問題可能出在血糖波動，當你吃下甜點或白麵包等精製食物會使血糖快速飆升，這時胰臟會分泌大量胰島素來降血糖。但胰島素有個副作用就是把多餘的葡萄糖轉化成脂肪儲存起來，長期以往讓細胞對胰島素越來越不敏感，形成「胰島素阻抗」也因此讓減重變得更困難。林毅欣醫師指出，當血糖忽高忽低，就讓人容易產生飢餓感，胰島素快速把血糖壓低時，身體會誤以為缺乏能量而產生飢餓感，這就解釋了為何吃完甜食後很快又想吃東西。值得注意的是，當減輕百分之十的體重，就能改善胰島素敏感性，打破這個惡性循環。 改變吃飯順序 的確有其效果 以血糖減肥法來操作，林毅欣醫師認為，其做法其實也是臨床建議得簡單順序：先吃蔬菜，再吃肉類，最後常春月刊 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 4
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
不用減重？中國新研究：40歲後微胖才是長壽「黃金體重」
你是不是也在為中年「發福」煩惱？在焦慮之前，不妨先看看這項研究結果。據上海交通大學醫學院團隊發布研究指出，經追蹤16.6...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 5
比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒
塑膠製品不只污染海洋，長期累積恐傷健康。營養醫學醫師劉博仁表示，研究發現，人體糞便、血液、大腦都已驗出塑膠微粒，塑膠顆粒可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病神經退化有關，若想避免遭汙染，除了避免熱食接觸塑膠，飲食方面多攝取蔬果，膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，尤其高果膠蔬果、高纖維蔬菜、海藻類。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
從84億加碼到157億 台中最大BOT市立醫院今天開幕
台中市市立老人復健綜合醫院是台中市首座市立醫院，今（6）天正式開幕，衛生福利部長石崇良到慶慶賀，讚許該院在台灣今年邁入超高齡社會時刻，具有指標標意義，符合長照3.0的大方向。市長盧秀燕也到場慶賀，表示這將是代表台中的新里程碑，院方也承諾負守護市民健康的責任。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 2
男子露營長紅斑「以為蟲咬」 AI竟答「是梅毒」！
生活中心／尤乃妍報導一名男子去露營回來發現「手掌長紅斑」，以為被蟲咬，沒想到擦藥一個月都沒好轉，將症狀敘述給AI聽，沒想到竟說他是感染了「梅毒」，情急之下趕到醫院抽血檢查，果真如AI所說，被確診為「二期梅毒」。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
全台235萬人受影響！熟女罹「肌腱炎」連半夜翻身都會痛醒
48歲的王小姐擔任貿易公司行政主管。4個月前開始覺得右肩不適，穿脫衣服感覺卡卡的，後來連夜間睡覺翻身都會痛醒。先到地方診所求醫，經Ｘ光與超音波檢查後診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌腱炎。醫師評估後透過人工智慧輔助分析系統，確認她屬於體外震波(ESWT)反應良好族群。在給予治療後，3週內疼痛明顯緩解，手臂活動也恢復靈活；大約3個月後，王小姐已能回復正常生活。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
20歲男忽略「3症狀」！1年後竟患尿毒症 醫嘆：需終身洗腎
中國一名20歲男性最近出現呼吸困難、心慌、噁心等症狀，緊急赴醫檢查後竟確診「尿毒症」，未來需依賴洗腎維持生命，讓他難受直呼，無法理解老年人才會罹患的疾病怎麼會發生在自己身上。對此，醫師表示，該男子本患有高血壓，早在1年前，身體就已陸續發出多個求救訊號，但男子都不予理會，認為只是小毛病，嘆道「若能早一年到醫院治療，也許結局會不同」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
明「大雪」至！6大禁忌一次看 民俗專家提醒做2事可旺財
以下提供「大雪」習俗：1.喝熱薑茶：冬天喝薑茶能促進血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。 2.吃洋蔥：吃洋蔥可以暖胃，去除寒氣。 3.吃醃肉：俗語說:小雪醃菜，大雪醃肉。因此大雪天適合吃醃肉，補充體力也能讓我們增加熱量，抵禦寒冷。 4.吃溫熱性根莖...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 發起對話
家人疑似中風怎辦？醫授「4步驟急救SOP」 千萬別掐人中、別硬搬
腦中風是什麼？為什麼會發生腦中風？如何快速識別中風症狀？中風當下該怎麼急救？腦中風雖然聽起來可怕，但只要了解正確的處理方式，從緊急處理到專業治療都能大幅提升復原機會。 什麼是腦中風？ 陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師說明，腦中風就像大腦的「心肌梗塞」，當供應大腦的血管出現問題時，腦細胞就會因為缺乏氧氣和養分而開始死亡。人體的心臟24小時不停運作，將血液輸送到全身，而血管就像管道系統負責運輸。當這個系統出現阻塞或破裂時，就會發生中風。腦中風是台灣十大死因第四名，也是造成失能的主要原因。 1、發生率：台灣每年約有3萬人發生腦中風，平均每44分鐘就有1人中風。2、致死率：急性期死亡率約10-15%，但透過及時治療可大幅降低風險。3、後遺症：約20%患者會癱瘓臥床，50%需要家人協助，70%無法回到原本工作。 腦中風的種類與成因？ 腦中風主要分為兩種類型：缺血性腦中風是因為血管阻塞導致腦細胞缺血，就像水管被堵住一樣；出血性腦中風則是血管破裂造成腦出血，就像水管爆裂。兩種中風的成因不同，治療方式也截然不同，因此正確診斷非常重要。 ．缺血性腦中風（佔80%）：因為腦血管被血栓或斑塊阻塞，導致血流常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃羊肉爐進補又喝烈酒！40歲男整夜狂跑廁所10多次「尿不出來」崩潰
時序正值冬令進補，台中一名40多歲男子與友人聚餐享用羊肉爐，沒想到當天晚上竟出現嚴重排尿困難，整夜頻繁上廁所卻尿不出來，直到天亮忍受不了立即到醫院就診，經診斷為「攝護腺急性發炎」，原因是男子羊肉爐進補又喝烈酒，導致攝護腺受到刺激而發炎，幸好經過藥物治療後症狀已獲改善。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 發起對話
少用紙杯喝繞茶、咖啡 醫示警：恐致癌、荷爾蒙全亂
天氣漸漸寒冷，來杯超商或咖啡店的熱飲暖身是許多人的習慣。不過，想顧好健康的你得注意了，減重醫師蕭捷健提醒，盛裝熱飲的紙杯可能暗藏「塑」毒危機，研究調查發現紙杯內層為了防漏而加上的塑膠塗層，一旦接觸到高溫飲品，很可能會釋出肉眼看不見的「微塑膠」顆粒，直接被你一口一口喝進去。久而久之，它可能會擾亂體內的荷爾蒙平衡，讓你想瘦都難甚至變胖，還悄悄埋下罹癌的風險。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話