阿伯抓違停被認出是「檢舉達人」！慘遭路人包圍嗆聲：整條路都你在檢舉

彰化和美鎮爆發檢舉衝突，檢舉達人抓違停，被路過民眾認出身分，慘遭眾人包圍撻伐。（圖／翻攝畫面）

彰化和美鎮一位阿伯在銀行附近檢舉違停時，被路過民眾認出是當地有名的「檢舉達人」，氣得大罵「整條路都是你在檢舉」、「是要選里長嗎？」雙方在路上爆發口角衝突，引起民眾圍觀，幸好警方及時到場化解衝突，最終雙方各自離開，而違停的小貨車也遭警方製單舉發。

警方指出，昨日（9日）上午9時許，110系統接獲報案稱和美鎮彰美路五段有小貨車違停，員警到場確認後，依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第5款之規定，在顯有妨礙他車通行處停車，對小貨車逕行舉發。

但在警方開單過程中，有路過民眾認出檢舉的阿伯是當地有名的「檢舉達人」，民眾之前也曾遭阿伯檢舉，這次看到阿伯又在檢舉違停，氣得上前大罵「和美的檢舉達人」、「整條路都是你在檢舉」，並質疑阿伯「是要選里長、鎮民代表嗎？」

阿伯反駁自己只是想維護交通，慘遭圍觀民眾撻伐，質疑阿伯沒工作一天到晚在檢舉，警察很辛苦。雙方越吵越兇，演變成口角衝突，員警見狀立即上前隔開雙方，避免衝突擴大。

警方表示，當天接獲通報到場，經確認小貨車有違停事實，已依規定製單舉發。至於檢舉人衝突，警方於現場排除糾紛後，雙方已各自離去。

警方指出，彰美路違停狀況確實常見，民眾檢舉後，員警都會到場確認違規狀況，只要查證屬實，就會依規定開單舉發，也呼籲民眾應遵守交通規則，以免荷包失血。

