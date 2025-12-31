阿伯樂戲工場推出王秀蓮舞台劇

歡迎民眾元旦假期至愛國婦人館，在戲劇與建築交會之中，看見王秀蓮「未有地圖的人生」及一段仍持續影響城市的女性力量。（主辦單位提供）

記者林雪娟／台南報導

延續「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」所引發的社會關注與文化討論，阿伯樂戲工場一至四日下午二時於原台南愛國婦人館推出舞台劇演出《秀蓮！頑張（Ganbatte）》，以戲劇形式深化展覽精神，為建築史、女性生命與城市記憶，注入新的敘事層次。

演出為王秀蓮建築展系列活動延續行動，透過劇場語言回應展覽中「未有地圖的人生」核心概念，在缺乏前例與指引年代，一位女性如何以自身意志與專業，在城市中一步步勾勒出屬於自己路徑。阿伯樂戲工場選擇以戲劇走入歷史場域，讓觀眾在觀看表演的同時，也重新感知建築與人的關係。

該劇改編自台灣第一位女建築師王秀蓮的生命經驗，作品非單純人物傳記重述，而是透過阿伯樂戲工場一貫擅長的「在地書寫」與「場域共演」手法，讓歷史建築本身成為敘事一部分。愛國婦人館曾是女性公共行動重要場域，與王秀蓮所處時代背景產生深刻對話，讓劇場成為歷史、建築與當代觀眾間橋梁。

阿伯樂戲工場長期關注台南地方記憶與人物故事，致力以戲劇為城市紋理添色。此次作品延續建築展精神，以更貼近情感方式，讓觀眾從角色選擇、掙扎與堅持中，看見一段不被地圖標記，卻真實存在於城市中的女性生命軌跡。活動由文化局、台灣女建築家學會、台南市文化基金會共同合辦，透過跨領域合作，讓建築展覽討論持續發酵，並轉化為可被親身感受的表演藝術經驗。索票入場。