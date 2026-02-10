阿伯穿破布鞋幫收驚！隱藏身價曝光 巷內整排透天厝都他的

生活中心／朱祖儀報導

人不可貌相！知名作家黃大米透露，最近和媽媽去收驚，幫忙收驚的阿伯已經80多歲，腳上還穿著破掉的布鞋，但經詢問才知道對方身價驚人，竟然買下巷子內的整排透天厝，讓她驚呼「我看著破布鞋，內心想著，這才是真正有錢人的穿搭！」

黃大米在臉書發文表示，最近媽媽帶著她去收驚，她們習慣找一名熟識的收驚阿伯，由於對方現在已經80多歲，處於半退休狀態，每天工作不到3小時，因此她們特地清晨6點就去排隊。在收驚過程中，媽媽不斷聊天，從阿伯孫子的工作的感情生活，話題完全不間斷，讓她忍不住驚呼，「我媽真的是欠栽培的傳播人才，跟誰都可以聊天，且非常人際取向。」

隨後媽媽還問到門口的建案，黃大米本想打斷對方，讓阿伯可以好好收驚，但沒想到竟發現對方的驚人財力。原來阿伯從年輕就一直幫人收驚，靠著這份工作買下巷子內的整排透天厝，「身價好幾億的他，腳上穿的是破掉的布鞋，我看著破布鞋，內心想著，這才是真正有錢人的穿搭。」

黃大米最後也忍不住讚嘆媽媽的聊天功力，「我對於剛剛阻止媽媽聊天，深感抱歉，但也突然了解，如果我媽媽生長在這個年代，應該是傳播業的奇才。」不少人看完文章笑說，「黃媽媽很適合做代銷」，也有人讚嘆，「本來是收驚，一聽到整排透天厝，我又驚到了。」

