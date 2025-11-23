阿伯血糖暴跌只剩52！醫揪「1行為」釀禍：很致命
記者施春美／台北報導
一名阿伯某天早上出現神情恍惚等症狀，經就醫發現，是因長者未規律服藥所致，導致其血糖低至52mg/dL，進而造成恍惚、疲憊等現象。醫師傅裕翔表示，許多長輩出現低血糖、血壓失控或意識喪失等情況，是因記性變差等原因，而忘記吃藥所致，更需要家人與照護者留心。
內科醫師傅裕翔在其臉書表示，日前一名坐著輪椅、臉色蒼白的阿伯被外籍看護推進診間，看護慌張地表示，她早上叫阿伯起床，阿伯直呼想睡，且怎麼叫，阿伯都不太清醒。」經測血糖後發現值為52mg/dL，一問後得知，阿伯昨天因無胃口而覺得「不用吃藥也沒關係」，直到當天早上才補吃。
傅裕翔表示，許多長輩之所以低血糖、血壓失控或意識功能降低，常常只是少吃一顆藥、多出一個念頭，是人性與老化的結果，而非新的疾病造成。例如，用藥不規律造成的低血糖若置之不理，就可能導致嚴重後果。
他說明長者容易忘記服藥的原因如下：
1. 記憶力下降，忘記有無服藥。
2. 視力不好，搞不清楚藥袋的說明。
3. 沒感覺到症狀，就自覺不用吃藥。
4. 自己靠感覺調整藥物劑量。
5. 想硬撐而不吃藥。
他提供4個按時服藥的方法：
1. 「固定時間」比「提醒次數」更重要：每天飯後固定吃藥，大腦才會記住節奏。
2. 使用藥盒，而不依靠記憶力：將7天份的藥盒按照時間排好，當長輩看到格子空了，就知道已服藥。
3.「讓長輩選擇」比「硬講」有效：不要說「你一定要吃藥」，要說「你想先吃高血壓的藥，還是先吃糖尿病的藥」，讓他有參與感，配合度會高很多。
4. 看護和家人謹記「3個步驟」：確認當天藥量、看著長輩吞下藥物、幫忙記錄服藥時間，一起守住安全。
