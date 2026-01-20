阿伯買好市多大披薩「騎車這樣載」保證安全到家 61萬網：太聰明了

阿伯成功用機車平穩的載好市多大披薩回家。圖／淇淇Threads@ is___7授權提供

知名美式連鎖賣場好市多（Costco）的熟食相當受歡迎，尤其是大披薩尺寸是 18吋，以份量大、價格實惠聞名，但是也因為份量太大，披薩盒根本放不下機車的腳踏板，如果硬要用機車載回家，通常到家的時候，披薩已經「面目全非」了。不過，一名阿伯卻想出「大絕招」，平安的將好市多大披薩騎機車載回家，被民眾拍到PO網，引發61萬網友關注，都稱讚阿伯實在是太聰明了。

一名網友日前看到阿伯從好市多離開，機車上竟然能平穩的載著一個大披薩，覺得實在太神奇，便抓準時間拍下了阿伯騎車的身影，PO到Threads上，發文「在好市多外面看到一個阿北買一個大披薩，我還在困惑他一個人要怎麼載的時候⋯辦法是人想出來的，台灣人超讚超聰明！」

只見原PO拍攝的照片中，阿伯把整個披薩盒夾在機車的椅墊下面，這樣披薩盒既不會歪斜，還被夾得非常牢固，看來確實是可以安穩到家。這則貼文吸引61萬網友觀看，光是轉發人數就衝破7000人。

阿伯大招讓網友稱讚太聰明。圖／淇淇Threads@ is___7授權提供

網友們看到阿伯的大絕招之後紛紛留言表示「台灣人真的能用機車載各種東西我好愛」、「照片我看了三次一直看不到披薩在哪裡，看了留言區才知道原來是用座墊咬住」、「下次我外帶必勝客的時候學到了」、「這招很好用！我也是用這招將大披薩刁回家的」、「這個電動車沒辦法，沒關好車無法啟動」、「我騎機車都對折塞進去，比較不會涼掉啦」、「被阿伯教育了，真是個好方法」、「姜還是老的辣」、「我也曾這麼載東西，用座椅夾住好放心又好載」、「一個人騎機車載披薩的方法，把披薩放後座用雨衣包住，雨衣夾進後車廂，披薩很穩完全不會晃也沒有歪！」



