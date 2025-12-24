阿伯買豆乳雞掉地上 「老闆再補一包」網讚暖心

高雄有阿伯買一包豆乳雞，拿竹籤時整包卻掉在地上，老闆立即再補上一包。（圖／Threads）



高雄有阿伯買一包豆乳雞，拿竹籤時整包卻掉在地上，老闆立即再補上一包，雖然阿伯拒絕，但還是讓不少網友看了，覺得老闆好暖心，要去用新台幣支持豆乳雞。

豆乳雞攤的監視畫面，看到下班時間，一名阿伯騎了機車過來，要買一包豆乳雞，老闆將豆乳雞裝給他後，阿伯人跨坐在車上伸手要抽竹籤，一不小心整包豆乳雞掉地上，真的成了在地美食，阿伯立即彎下腰去撿，而豆乳雞攤老闆看到了，立即再重裝一包豆乳雞要拿給阿伯。

阿伯vs.老闆：「哇掉了，別撿了，那不要吃了。」

不過卻看到阿伯拒絕老闆再給他一包的好意，由地上撿完豆乳雞就離開了。

老闆：「我說沒關係，那個掉在地上不要吃了，然後那個客人也很好玩，他說沒關係從小都是吃，掉在地上的東西長大的，也沒怎樣我就補給他，他一直就把我推開，然後他就騎走了。」

豆乳雞攤老闆將影片PO網，讓不少網友覺得老闆好暖心，應該用新台幣支持。

民眾：「老闆人很好，因為通常打翻是自己的錯誤，老闆會覺得說那我自己就多給你一份。」

民眾vs.記者：「很暖心啊怎麼說因為他看到客人這樣子，幫他重炸一份又不多收錢，這行為很少。」

民眾：「他又多送等於送他一份這樣子，這個老闆很好，如果是我我會再去，我會再去消費。」

一包50到100元的豆乳雞，顧客掉地上老闆再補上一包，幾乎沒有賺錢，但是對顧客來說卻是相當暖心的事。

