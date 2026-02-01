阿伯路中攔車還動手攻擊 反遭壓制在地

台中潭子一名66歲王姓男子，疑似喝酒後跑到路中攔車，駕駛下車理論還被他出手攻擊。（圖／東森新聞）





台中潭子一名66歲王姓男子，疑似喝酒後跑到路中攔車，駕駛下車理論還被他出手攻擊，結果最後反被壓制，附近居民表示，這名阿伯常常喝酒後大吼大叫鬧事，但第一次看到他跑到路中攔車相當危險，警方獲報到場後，將兩人帶回，不過雙方都暫不提告。

穿著藍衣紅鞋的白髮男子，雙腳跨在路中，擋在白車前，還拿著手機不斷拍攝，白車駕駛下車和他對峙，雙方疑似發生口角。目擊民眾：「遇到瘋子了。」

但藍衣白髮男完全不肯退讓，接著還動手攻擊白車駕駛，一旁女子一度上前勸阻，但身材壯碩的白車駕駛出手反制，不費吹灰之力，就將白髮男壓制在地。目擊民眾：「他就是喝酒後反正就怪怪的，常常在那邊亂，他擋一台車在路上擋一台車，車要走他不讓他走，後來他打那個司機，他動手打司機就被司機壓在地上了。」

附近民眾：「在路上爭執，我也不知道什麼原因，就在那邊大小聲。」

事發在31日中午左右，66歲王姓男子突然從騎樓跑到路中攔車，擋住29歲林姓男子的車輛，林姓男子下車理論，雙方一度僵持，其他車輛紛紛繞道閃避，但王姓男子卻出手攻擊林姓男子，結果反被制伏，附近居民說王姓男子，經常酒後吼叫鬧事，是附近的問題人物。附近民眾：「那個就是常常酒醉，都在這邊亂，應該也不是不正常，他就是喝酒，他會大聲叫昨天也是啊。」

附近民眾vs.記者：「就很奇怪，（那個駕駛後來把他壓制你覺得），還不錯啊，因為可能怕那個伯伯會到處亂跑。」

潭子分駐所副所長郭育嘉：「王姓男子49年次行人與林姓男子86年次，駕駛自小客車，疑因行車問題產生爭執，進而引起肢體衝突，警方到場後迅速介入，避免事態擴大。」

警方到場後將雙方帶回派出所，不過兩人都不提告，但警方還是依社維法函送，另外王姓男子違規穿越車道，也將依法舉發開罰五百元罰鍰。

