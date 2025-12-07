阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞] 不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在00878（國泰永續高股息）發行時，就一次認購了1000張，後來再靠股利投入累積到1200張，陳重銘表示，如今阿伯什麼事都不用做，只要按季領股利，每季就能入袋48萬元。
不敗教主陳重銘表示，有一位快90歲的許阿伯在00878發行時，認購了1000張，隨著時間推進，他沒有額外再砸錢，而是把領到的股利全部拿去加碼，透過「股利買股、股生股」的方式，最終讓持有量增加到1200張。
現在阿伯子女也都很成材，他也不需要留下太多的遺產，也因此他覺得高股息ETF穩定領息，他就很夠用了，完全不用煩惱！
陳重銘表示，對阿伯來說，高股息ETF能讓他按季領息，每季能有48萬元，生活非常夠用，完全不用煩惱。讓陳重銘也以此案例強調，「高股息ETF可不可以存，當然是可以的，張數多就會迷人！只要你持續把股利買回，張數就會一暝大一寸！」隨著長時間，自然發揮效果。
貼文一出後，立刻引發底下網友熱議，網友表示「量大真的客觀，趕緊存第一桶金，成長的關鍵，時間不會虧待你的呵呵」、「要持之以恆的將股利在買進，買到自已想要的張數」、「適合自己的投資就是好投資...」、「財富自由」、「阿伯人生逍遙囉」。
不過也有網友認為每個人的需求不同，不一定要盲目跟風，表示：「確實每人都有所需…有人投資要資產報酬極大化；有人是要心理的安全感…無法套用」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
法人估南電第4季 EPS 為1.3元 外資：明年EPS將較今年增逾4倍
南亞科11月營收達101.6億元創新高 法人估第4季EPS上看2.2元
全球「這產業」突飛猛進 謝金河：台灣若能跟上「產業多一隻腳」
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
搶進輝達供應鏈！這「先進封裝設備廠」週飆近23%、訂單滿手 外資連2週狂補貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI伺服器與HPC需求持續升溫，先進封裝與封測自動化需求隨之起漲，相關供應鏈個股也成為市場焦點。先進封裝設備廠竑騰（...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科
[NOWnews今日新聞]規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
重返榮耀？川普掀機器人狂熱「這2檔」連拉2根飆狠了 大摩：2045潛在市場將達3050億美元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導傳言美國總統川普（DonaldTrump）將在2026年頒布機器人相關行政命令，帶動市場機器人行情重啟，穎漢（4562）、羅昇（8374）...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 20
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
AI資料中心引爆！「這矽光子」11月營收年增147% 法人看好Q4營收有望達6億元
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導在AI資料中心建設持續升溫下，帶動光通訊設備需求，矽光子概念股聯亞（3081）5日公告最新營收，11月營收年增達147.01%。展...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 2
阮慕驊揭超級央行週這國升息真相 「三殺預言」竟是場被安排好的局！
未來幾週將是全球超級央行週，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，澳洲央行打頭陣12月9日、美國聯準會12月11日、台灣、歐洲、英國央行都在12月18日、日本央行12月19日、中國央行12月22日。而目前市場上，最為熱議的，則是日本央行12月19日可能再度升息，還夾帶著傳出「股市、債市、黃金」將迎來三殺的驚悚說法，引發網路討論。財經專家阮慕驊最新發文指出，這場「金融末日論」是被誇大了，他直言：「你相信你就輸了！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
0050喜迎南亞科、健策！外資仍與197萬股民作對「再提47億元離去」 00919也中刀
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周震盪走高，加權指數周五收在27980.89點，周線上漲354.41點，漲幅1.28%。根據證交所公布籌碼動向，外資本周大買526....FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
CCL三雄 11月營收報佳音
銅箔基板（CCL）三雄11月營收表現亮眼，台光電（2383）、聯茂（6213）與台燿（6274）同步繳出佳績，主要受惠於AI伺服器、高速運算與網通設備升級需求持續升溫，高階材料拉貨動能明顯增強。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI需求燙到不行！「散熱千金股」飆漲停衝破3千大關創新高 歐系外資估2027年EPS上看150元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI伺服器散熱需求不斷攀升，散熱廠健策（3653）收穫歐系外資正向評等，昨（5）日股價早盤開出2910元後，便持續向上飆...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金馬選股年1／AI泡沫還未到！ 2026台股挑戰35000點
富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，2026年全球金融市場的走向，將深受美國經貿政策與央行動態的影響。美國針對中國及其他貿易夥伴實施的關稅與出口管制政策，正牽引全球供應鏈的重組。同時，聯準會（Fed）在高層人事及政策方向的調整，也成為市場關注的焦點。由於Fed內部對...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1