阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法

[NOWnews今日新聞] 不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在00878（國泰永續高股息）發行時，就一次認購了1000張，後來再靠股利投入累積到1200張，陳重銘表示，如今阿伯什麼事都不用做，只要按季領股利，每季就能入袋48萬元。

不敗教主陳重銘表示，有一位快90歲的許阿伯在00878發行時，認購了1000張，隨著時間推進，他沒有額外再砸錢，而是把領到的股利全部拿去加碼，透過「股利買股、股生股」的方式，最終讓持有量增加到1200張。

現在阿伯子女也都很成材，他也不需要留下太多的遺產，也因此他覺得高股息ETF穩定領息，他就很夠用了，完全不用煩惱！

陳重銘表示，對阿伯來說，高股息ETF能讓他按季領息，每季能有48萬元，生活非常夠用，完全不用煩惱。讓陳重銘也以此案例強調，「高股息ETF可不可以存，當然是可以的，張數多就會迷人！只要你持續把股利買回，張數就會一暝大一寸！」隨著長時間，自然發揮效果。

貼文一出後，立刻引發底下網友熱議，網友表示「量大真的客觀，趕緊存第一桶金，成長的關鍵，時間不會虧待你的呵呵」、「要持之以恆的將股利在買進，買到自已想要的張數」、「適合自己的投資就是好投資...」、「財富自由」、「阿伯人生逍遙囉」。

不過也有網友認為每個人的需求不同，不一定要盲目跟風，表示：「確實每人都有所需…有人投資要資產報酬極大化；有人是要心理的安全感…無法套用」。

