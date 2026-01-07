阿伯騎機車硬載大電視 穿梭狹窄路段畫面驚險

民眾目擊一名年長的機車騎士，竟疑似單人騎車載運一台約65吋的大型電視。（圖／Threads@yilaung0209授權提供）





台中街頭近日出現驚險一幕，有民眾行經逢甲商圈周邊時，目擊一名年長的機車騎士，竟疑似單人騎車載運一台約65吋的大型電視。由於該路段車流量大且道路狹窄，騎士載著龐大貨物在車陣中穿梭的畫面被拍下後，引發網友熱烈討論，直呼實在太危險。



根據民眾曝光的畫面顯示，事發地點位於台中市西屯路，該路段以路幅狹窄、人車擁擠聞名。這名騎士載運的電視體積龐大，寬度明顯超出騎士身體與車身範圍，但他仍一路上左閃右避，試圖在擁擠的車流中前進。目擊民眾表示，後方駕駛看著大電視在眼前晃動都感到相當傻眼，深怕發生意外。

畫面曝光後隨即在網路上引發熱議。有網友反諷表示這簡直是「高手在民間」，驚嘆阿伯在如此高難度的負重下，竟還能行雲流水地打方向燈轉彎，平衡感令人折服；但更多人則是為騎士捏把冷汗，認為短短幾秒的畫面就讓人看得心驚膽戰。



從影片中目測，該電視尺寸疑似在65吋以上，如此巨大的貨物放置在腳踏板或後座，極可能阻礙機車龍頭的轉向與操控，嚴重影響行車安全。警方對此提醒，機車附載物品若超過規定長寬高度，已違反《道路交通管理處罰條例》，可處駕駛人新台幣300元以上、600元以下罰鍰。雖然罰金金額不高，但此舉帶來的安全隱憂絕不可輕忽，呼籲民眾切勿以身試法。

