阿伯騎車吸菸還亂丟菸蒂！ 正義騎士「當街開罵」

高雄一名阿伯騎機車吸菸，停紅燈時竟然隨手亂丟菸蒂，這時一名正義騎士經過，當場斥責阿伯行為，不只要對方踩熄香菸，還要求他撿起菸蒂，直到阿伯把菸蒂撿起，騎士才滿意的騎車離開。

事件發生當時，身穿藍色條紋衣的阿伯騎機車等紅燈，手上叼著一根菸，隨後將菸蒂丟在地上。一名路過的正義騎士看不下去，立即斥責對方要把菸蒂撿起來，不要亂丟，並指出菸蒂還沒有熄滅。面對阿伯的不滿，正義騎士堅持要求他撿起菸蒂。阿伯最後不情願地下車，踩熄香菸後彎腰撿起菸蒂，正義騎士這才滿意離開。

阿伯騎機車吸菸還亂丟菸蒂，這時一名正義騎士經過，當場斥責阿伯行為，還要求他撿起菸蒂，直到阿伯把菸蒂撿起（圖／TVBS）

值得注意的是，這名阿伯在此事件前的一個路口就已經完全無視紅綠燈，直接加速穿越，接二連三地違規行為最終讓他遭到正義騎士的教訓。對此，其他路過騎士表示認同這種制止行為，認為亂丟菸蒂會影響到周圍的人，而違規者自己卻沒有意識到這一點。另一位騎士則表示，騎車時聞到菸味感覺很糟糕，自己會盡量避開。

阿伯一連串的違規行為，闖紅燈、騎車時手持香菸，接著又亂丟菸蒂，最高挨罰1萬2千元（圖／TVBS）

草衙派出所副所長林立閎表示，將主動通知違規駕駛到場說明並依法製單舉發。根據統計，高雄市取締亂丟菸蒂的案件在2024年已達5542件，截至今年5月為止有2677件，相較去年同期增加了37%。亂丟菸蒂一直是高雄市環保局開罰的大宗項目，希望這次正義騎士的當頭棒喝能讓吸菸阿伯記取教訓。

