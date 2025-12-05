「阿伯」柯文哲喜歡舒淇、徐若瑄的寫真

舒淇、徐若瑄寫真書/ 讀者提供

（4日）「阿伯」柯文哲首度，坦承有不雅影片是和舒淇和徐若瑄有關，柯文哲表示「很久以前」；民眾黨現任主席黃國昌聽了也不禁笑出來。 前民眾黨柯文哲和現任黨主席黃國昌直播時表示，指（檢方）那時候說我有不雅影片，我就奇怪怎麼會有，搞到最後原來是舒淇的！」說完後忍不住大笑。

在那股寫真浪潮中，舒淇和徐若瑄是2位代表性的人物，應該是所有男性都認識她們2人，舒淇的性感和美麗，被視為東方女性的代表；徐若瑄的寫真還被盜版。

廣告 廣告

現在是國際知名導演及當紅國際女星的舒淇，最初為台中某經紀公司旗下專業模特兒，拍攝過裸露4 點的寫真集，寫真甚至沒有印其他出版有關的日期，外在（封面）很普通，內容很豐富。她在1995年為《閣樓》拍攝全裸寫真集，她的性感和美麗，被視為東方女性的代表，1996年才有機會到香港發展，而改變了她的一生。

徐若瑄19歲赴日發展，活躍於日本綜藝圈，登上「HK紅白歌唱大賽」沒有紅即返台發展。直到徐若瑄的1994年和林志穎合作拍片後，憑著限制級情色電影《赤裸天使》、《魔鬼天使》等合稱為「天使三部曲」）及裸露寫真集《天使心》後寫真集還被盜版，知名度因而大增。

黃國昌在直播時笑柯文哲「你喜歡舒淇哦？」柯文哲回答：「那很久以前、很久以前的。」2人當場笑出來。

台北地方法院去年3月首度提訊時，柯當庭指控檢察官以「USB不雅片」要柯文哲認罪，即被傳開來。4日更是被當成笑話，由當事人笑談。