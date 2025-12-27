阿信上海摔落舞台帶傷返台開唱 首還原當下「什麼都忘了」

【緯來新聞網】五月天阿信22日在上海舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會時不慎踩空，摔落約2公尺高舞台，讓全場嚇壞，吳建豪與工作人員第一時間衝下台確認，而阿信在檢查傷勢確認無礙後，又敬業的回到台上繼續表演。今阿信左手包著繃帶在台中回歸五月天開唱，他在演唱會尾聲時特別和歌迷提到這件事，他說：「這是我25年來，在舞台上第一次摔進一個洞裡。」並還原當下狀況，笑說第一時間張開眼睛看到三張帥臉看著他，指的就是限定組合成員言承旭、周渝民、吳建豪。

廣告 廣告

阿信帶傷返回台中開唱。（圖／相信音樂提供）

阿信還原摔落舞台後，他什麼都不記得了，他說：「我只記得我掉到洞裡，眼睛張開後只看到三張帥臉看著我。」他急著問言承旭、周渝民、吳建豪：「我個人的那段我有唱嗎？我有唱〈盛夏光年〉嗎？〈乾杯〉有唱嗎？」還不忘自嘲笑問：「我有比很多手勢嗎？」三人第一時間安慰他說：「你有唱了，今天你唱的很好！」



這一摔，意外摔出許多朋友的關心，阿信說自己下台後簡訊多達兩百多封，很多很久不見的老朋友、老同學「都被炸出來了」，他特別點名包括周杰倫、林俊傑、陳綺貞等人都有訊息問候他，但其中有四封簡訊在笑他，讓他很失望，他不說，粉絲們也發出一陣哄笑，知道就是五月天其他四位團員，阿信接著感性說：「在所有人都怕你因為跌倒而受傷的時候，只有他們四個相信我一定會站起來，一定會笑著唱完全場，一定站在這裡等待我回到五月天。」



阿信不忘安撫粉絲說：「我回來了！我回家了！我被照顧的很好，請你們不要擔心。」最後則要粉絲用最大的聲音緊緊擁抱他，讓他知道粉絲們的愛。

更多緯來新聞網報導

蔡琴開唱92歲母到場支持 一句話逼哭媽媽催淚畫面曝光

林憶蓮出道40周年巡演北京登場 暌違9年「躺平」開場