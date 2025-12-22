阿信上海踩空摔落舞台 F3衝下台救援

周渝民（左起）、吳建豪、言承旭、阿信在上海舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。相信音樂提供



言承旭、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）、「五月天」阿信12月19日起於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，今（12╱22）卻爆出阿信跌落舞台的意外，令粉絲擔心不已。

從粉絲拍的影片中，阿信唱一半不慎踩空，整個人摔落舞台，因失去重心，後背還重擊硬物，言承旭、吳建豪、周渝民見狀趕緊上前查看，工作人員也衝上台救援，而阿信不顧手傷仍繼續回到舞台演唱，十分敬業。而相信音樂稍早也發文表示：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」

這次阿信與相信音樂為了言承旭、吳建豪、周渝民合體演唱會費盡心力，動員近300人、斥資2.5億，以最頂級規格全心打造「F✦FOREVER恆星之城」，首場演出，4人乘著重機登場，以新曲〈放手一搏〉開場，接著連飆〈恆星不忘Forever Forever〉、〈在這裡等你〉、〈Can't help falling in love〉、〈Ask for more〉，阿信也難得化身北投舞王與言承旭、吳建豪、周渝民齊跳，全場嗨翻。

吳建豪率先跟大家打招呼：「我想聽大家的尖叫聲，你們好嗎？」全場尖叫回應，阿信說：「其實到這刻之前，我一點都不覺這演唱會會變成真的，我一直覺得是不可能的演唱會。一個團體有3個完美主義者，我先說除了我之外，這場演唱會要怎麼辦，燈光舞台走位，這幾位歌用累積20年的心情準備，都為了在場每1位，因為你們值得。」

阿信十分敬業。相信音樂提供

周渝民對阿信說：「我們的完美是為了迎接你。有些默契不需多說，就像阿信幫我們很多忙，自己身兼這麼多職務，還跳下來一起演出，很感動，謝謝你。」言承旭也說：「我真的覺得仔仔說得很有道理，我們能夠站在這，我要叫他長腿信，幫我們實現（夢想），幫我們做了很多的事。」阿信羞回：「這不是應該在慶功宴說的話，現在才第1場。」

阿信問3人對20年的友情描述，吳建豪說：「應該是包容，因為我們追求完美，感恩周圍的人包容我們。」言承旭認為是依賴，「看到Van Ness的表演，又會唱又會跳，又會彈吉他，仔仔的表演，讓人眼睛只要看到他很難離開，每次都會被他啟發，看到你們更好，也想更好，可以依賴彼此真好」。

聽到這番話，周渝民感動地說：「可以被依賴真好！這麼多年其實很少會大夥約出來，但每次真的有什麼時有事，我馬上就會收到他們的關心，彼此之間的關注非常溫暖，讓我很珍惜，我只想說未來各位不管發生什麼事，不要忘了我們好不容易有一起聚集起來的友誼，可以長長久久。」

在演唱會進行的同時，F✦FOREVER 上海之星 X 恆星不忘號正式啟程，所有船票收入將捐贈予香港大火救助專案，同時，言承旭、吳建豪、周渝民、阿信也捐贈200萬人民幣（約894萬元台幣）給中國兒童少年基金會，款項將用於支持兒童慈善事業，捐建「安康圖書館」公益項目和「守護童年」等兒童公益項目。

