阿信不忍反擊「是真唱」！瑪莎突鬆口不玩團後將跨界發展

五月天27日起在台中洲際棒球場開唱。相信音樂提供

阿信日前與「F3」合體開唱屢掀話題，不料近日，朱孝天在疑似拋出先前F4合體「假唱」說法，引發外界揣測。雖朱孝天隨後已發表道歉聲明，但相關討論仍未平息。 昨（27日）阿信回歸五月天舞台，點歌橋段的一段即興互動，被不少歌迷解讀為對先前「假唱」爭議的正面反擊。

昨晚點歌橋段，一對從新加坡飛來的母女點唱〈好好〉，阿信親切關心她們有沒有品嚐台中名產太陽餅，還幽默提醒「太陽餅裡面沒有太陽」。話題一開，團員接力發揮，冠佑說想吃老婆餅，其他成員笑回「老婆餅裡面沒有老婆」，又提到「金錢豹」酒店裡面沒有「金錢」，阿信立刻補一句：「是沒有豹吧。」逗得全場大笑。

隨後，一名歌迷高舉特製「鹽酥雞」的點歌牌，成功吸引五月天的目光，揭曉曲目後，阿信臨時決定演唱〈寵上天〉、〈出頭天〉的組曲，笑稱是「寵上出頭天」。唱畢，他意有所指地說：「剛才這首是真唱吧？（音檔）有準備這麼快的嗎？」語帶幽默卻話中有話，被歌迷解讀為以實力回擊「假唱」傳聞。

此外，瑪莎點到一位當天生日的歌迷，話題延伸到摩羯座性格分析。阿信立刻提醒他，好友周杰倫也是摩羯座，瑪莎笑說當然要多說好話，隨即一本正經分析摩羯座「天性悶騷、才華滿滿卻不張揚，嘴硬愛面子，對自己要求極高」。阿信聽完虧他根本變身星座專家唐綺陽，瑪莎順勢開玩笑回應：「以後五月天不玩了，我也想朝國師發展。」全場笑聲不斷。

