阿信今天50歲了！把願望送給他們 F3確定要開演唱會

【緯來新聞網】「F4」減一朱孝天變成「F3」，言承旭、吳建豪、周渝民和「五月天」阿信、周杰倫才推出新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉，今晚（6日）正式宣佈在上海的演唱會《F FOREVER 恆星之城》將在10日下午3點正式開賣。阿信今迎接50歲生日，3帥先前特地幫他慶生，同時表達感謝。

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民很感謝阿信。（圖／相信音樂提供）

拍攝〈恆星不忘 Forever Forever〉MV的最後一幕時，周渝民號召吳建豪、阿信一起去擁抱言承旭，周渝民說：「前幾天練團時還沒有特別感覺，今天有種真實感。」



言承旭、吳建豪、周渝民更在片場提前為阿信慶祝50歲生日，3人模仿阿信招牌手勢唱起〈生日快樂歌〉，阿信雖然害羞也相當開心，靦腆地說：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」



他們很感謝阿信陪著一起展開新的篇章與旅程，吳建豪說：「不管怎樣好好把握每天，做該做的事，希望能把這件事好好完成，我們也很想說聲『謝謝阿信』，願意陪我做這件事。」



言承旭透露第一次站上大巨蛋後，沒想到現在人生還有想像不到的體驗，「謝謝阿信帶著我們實現這個夢想」。《F FOREVER 恆星之城》12月19、20、21、22日於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行，10日下午3點在紛玩島、大麥、貓眼開賣。

