阿信今50大壽願望留給「F3」 啟動巡演每站都有驚喜

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民、阿信「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會即將展開。相信音樂提供



言承旭、吳建豪、周渝民與周杰倫、「五月天」阿信合唱新歌〈恆星不忘Forever Forever〉昨（12╱5）數位上線，拍MV當天，言承旭突然想起12月6日是阿信50歲生日，「F3」模仿阿信的方式唱〈生日快樂歌〉為他暖壽，讓阿信羞喊：「很尷尬！」

拍攝MV最後一幕時，周渝民號召吳建豪、阿信一起擁抱言承旭，周渝民說：「前幾天練團時還沒有特別感覺，今天有種真實感。」最真誠的一幕也成了大家永恆的回憶。

「F3」也在片場提前為阿信慶生，言承旭、吳建豪、周渝民模仿阿信招牌手勢唱起〈生日快樂歌〉，阿信雖然害羞也相當開心，他靦腆地說：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」

而言承旭、吳建豪、周渝民、阿信也將於12月19、20、21、22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心展開「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，門票12月10日下午3點在紛玩島、大麥、貓眼開賣。

吳建豪感謝阿信願意跟他們一起合作，阿信也謙虛說是他的榮幸，並偷偷預告後面每一站都會有不一樣的「驚喜」，「F3」追問會陪他們走幾站？阿信還緊張到嘴角抽動。

