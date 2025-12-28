阿信全說了！和F3組團被五月天排擠 爆陽明山泡溫泉「小夥伴被看光」
【緯來新聞網】五月天臺中洲際棒球場開唱來到第二天，阿信在演唱〈終結孤單〉時脫稿演出，第一次坐在紅色跑車的前座，石頭笑說：「阿信從沒坐過前座，今天不止坐前座，還想開車」，阿信被虧忍不住在台上爆料，五月天25年前很常一起到陽明山泡溫泉，笑說：「有去的人應該都看過石頭的內褲小夥伴。」接著還笑問：「你們不會因為我組了別團，現在就覺得不跟我同一團吧？」怪獸暗酸笑說：「我們就是你的伴奏團！」
五月天臺中洲際棒球場開唱來到第二天。（圖／相信音樂提供）
阿信與言承旭、吳建豪、周渝民組限定團還開演唱會，怪獸自嘲五月天的其他人就是阿信的快樂小夥伴，接著瑪莎立刻問：「你確定我們快樂嗎？」阿信趕緊幫忙取了「憂鬱小夥伴」又被駁回，忍不住說：「杰倫在講話的時候，小夥伴可以有那麼多意見嗎？我封你們是快樂大夥伴好了！」台上鬥嘴亂成一團，笑壞歌迷。
五月天臺中洲際棒球場開唱來到第二天。（圖／相信音樂提供）
今日演唱會由白安擔任開場嘉賓，今年發行第五張個人唱作專輯《星期八》，這次她率先帶來同名歌曲〈星期八〉，透過歌聲帶領全場進入一個充滿自由與想像的「星期八世界」，即使長大也允許自己再一次做夢，接著演唱〈路邊野餐〉、〈我把你留在去年〉、〈是什麼讓我遇見這樣的你〉。新的一年白安也相當忙碌，帶著《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會在2026年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台 Backstage Live開唱。
五月天12/31、2026/01/01、01/03 、01/04 繼續臺中洲際棒球場開唱。
