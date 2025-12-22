阿信助F3合體圓夢 言承旭叫他長腿信

由五月天阿信領軍言承旭、吳建豪、周渝民組成「F★FOREVER」，19日起一連在上海舉辦4場「F★FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，製造滿滿感動。主辦方特別打造四芒星的四面舞台，動員近300人，斥資2.5億，共吸5萬粉絲朝聖。

演唱會一開始，4人乘著重機登場，嗨唱新歌〈放手一搏〉，在唱到〈Ask for more〉時，阿信化身北投舞王罕見跳舞，4人帥氣舞姿，嗨爆現場。全場4人共以20套頂級妝造亮相，獻唱超過30首歌曲，演出近3小時展現滿滿誠意。

阿信坦言本以為團體中有3個完美主義者，這會是場「不可能的演唱會」。周渝民感謝阿信一路幫忙：「自己身兼這麼多職務，還跳下來一起演出，很感動，謝謝你！」言承旭也虧阿信，「我要叫他長腿信，幫我們實現（夢想），幫我們做了很多的事。」讓阿信一秒害羞不已。

彼此包容依賴珍惜

除了阿信，3人相識超過20年，吳建豪形容彼此的友誼是「包容」：「因為我們追求完美，感恩周圍的人包容我們。」言承旭認為是依賴，「看到你們更好，也想更好，可以依賴彼此真好。」周渝民也感動地說「可以被依賴真好」，坦言雖很少約碰面，但有事就會馬上收到關心相當溫暖，「我很珍惜，我只想說未來各位不管發生什麼事，不要忘了我們好不容易有一起聚集起來的友誼，可以長長久久。」接著他們合唱〈第一時間〉、〈流星雨〉再掀高潮。