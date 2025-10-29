阿信化身「北投金城武」開直播嗨翻五迷 欠奶茶一首歌終於還債
電影《我們意外的勇氣》監製五月天阿信前晚驚喜現身自己的社群直播間，掀起粉絲熱烈迴響。他幽默自稱「北投金城武」，還叮囑粉絲不要打錯綽號，笑翻一票五迷。直播中他聊到自己與「奶茶」劉若英的音樂緣分，透露早在疫情前就答應幫她寫歌，卻讓品冠先插了隊，讓劉若英笑稱「等了好久」。如今阿信終於「還債」，為《我們意外的勇氣》創作主題曲〈意外勇敢的臉龐〉。
阿信談到創作過程時說：「這首歌的概念很複雜，要滿足很多視角——男主角對女主角、女主角對男主角、剛出生的寶寶對母親、母親對寶寶。若你看完電影再細讀歌詞，就會發現，北投金城武真的蠻厲害的！」他還特地在直播中舉起甘蔗汁與粉絲乾杯，呼應電影中象徵關鍵情感的「甘蔗汁」橋段，展現他對作品的投入與用心。
劉若英近日忙於電影宣傳，也在訪問中談到拍攝的深刻感受。她表示：「這是我們的故事——有一對夫妻是不想生卻意外懷孕；有一對努力很久、失敗好多次，仍在等奇蹟；也有選擇一輩子奉獻給工作的堅持者；還有一對等待外界認可、被祝福的愛情。當然，也有那種孩子總是忙、父母只能遠遠牽掛的親情。」她感性地說：「這些人看似不同，卻都在面對人生裡的選擇與掙扎。有人被迫成長，有人努力守住初心，有人渴望被理解，也有人只能靜靜承受。《我們意外的勇氣》並不想給出答案，只是想陪你一起看見——在這麼複雜的世界裡，我們都不孤單，也不是唯一在迷茫裡的人。」
電影上映後在社群平台上獲得眾多觀眾好評。即將與太太劉品言迎接第一胎寶寶的連晨翔也觀賞後分享心得：「《我們意外的勇氣》讓我從頭到尾都很有共鳴。看著劇中角色，也會想，如果是我，我會怎麼做？會不會跟男主角一樣選擇？懷孕的每一天，女人都需要陪伴與理解。就算她們再獨立，也渴望有能依靠的另一半。年底就要與女兒見面了，我也還在這條成為父親的路上努力著。」
