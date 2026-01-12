阿信又跌倒了！腳勾吳建豪長外套慘摔 周杰倫壞笑：其實應該要親下去

五月天阿信與「F3」言承旭、吳建豪跟周渝民1/9-1/12在中國成都舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡演，不料昨（11）晚演出時，阿信又意外摔倒了。在演唱〈離開地球表面〉與吳建豪互動時，他轉圈不慎腳勾到吳建豪的長版外套，整個人重心不穩被絆倒摔地。而吳建豪差點要跟阿信一起摔倒，但他反應很快，先拉住阿信後自己再用手撐住地板，沒有連帶摔倒。

不過阿信很敬業，摔倒後仍繼續演唱，吳建豪站穩後立刻伸手拉起阿信，兩個人繼續轉圈，完成表演。演唱完畢後，吳建豪搞笑地拍打害阿信跌倒的外套，阿信則分享自己又摔倒影片，寫下「衣服壞壞，但大家棒棒！」

事實上這是阿信近期第二次跌倒了，去年12/22他同樣與F3在上海演出，當時四人正在合唱〈派對動物〉，阿信一邊和歌迷互動、一邊要走向延伸台，沒想到意外在舞台邊緣踩空，從台上摔落，頭部還疑似撞到了燈。突發狀況讓全場歌迷瞬間嚇傻，吳建豪見狀立刻百米衝刺上前關心，中間因焦急還險些滑倒。

而且這次阿信二度摔倒，其服裝與第一次摔倒是同一套衣服，五迷們直呼「這衣服有毒！」要阿信別再穿了。另外吳建豪兩次的「即刻救援」，讓粉絲調侃「阿信身旁不能沒有吳建豪」，好友周杰倫甚至開玩笑說，「其實吳建豪應該把阿信親下去」。

周杰倫開玩笑說「其實吳建豪應該把阿信親下去」。圖／翻攝自Instagram@jaychou

責任編輯／施佳宜

